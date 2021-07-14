王毅出訪中亞三國　籲塔利班與恐怖勢力劃清界線

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長王毅12日啟程前往土庫曼、塔吉克及烏茲別克三國訪問，參與上海合作組織相關會議。值得注意的是，王毅出訪的國家皆與阿富汗相鄰，在塔利班組織幾近全面接管阿富汗前，王毅呼籲，塔利班作為阿富汗的主要軍事力量，應當意識到對國家和民族承擔的責任，堅決同一切恐怖勢力劃清界限，以對國家和人民負責任的態度回歸阿富汗政治主流。

▲塔利班武裝組織重要成員。（圖／路透社）

針對美軍即將完全撤出阿富汗後的區域情勢，王毅表示，美國發動的阿富汗戰爭至今已持續20年，但和平遲遲沒有到來。在此期間，數萬名阿富汗平民因美軍行動在戰火中喪生，上千萬人流離失所、淪為難民，「美國今天在撤出阿富汗的時候，應當反思自己在阿富汗問題上所扮演的角色，應當考慮如何為阿富汗的和解重建履行應盡的義務。」

王毅指出，阿富汗政府為維護阿富汗的國家統一、社會穩定以及民生改善做了大量工作，應當得到公正的評價，「塔利班作為阿富汗的主要軍事力量，應當意識到對國家和民族承擔的責任，堅決同一切恐怖勢力劃清界限，以對國家和人民負責任的態度回歸阿富汗政治主流。」

王毅認為，中國是阿富汗山水相連的鄰邦，我們始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，始終堅持不干涉阿富汗內政的基本準則，始終相信阿富汗各黨派各民族有能力、有智慧處理好自己的問題，管理好自己的國家。



對於和平解決阿富汗境內情勢，王毅提出三點建議，避免阿戰火擴大，尤其要防止阿富汗發生全面內戰；盡快重啓阿人內部談判，實現政治和解；防止各種恐怖勢力在阿乘機坐大，決不能使阿再度成為恐怖分子的聚集地。

王毅強調，期盼阿富汗能建立廣泛包容的政權安排，奉行穩健的穆斯林政策，堅決打擊一切恐怖主義和極端思潮，致力於同所有鄰國友好相處，「中方支持一切有利於實現上述目標的努力，並願為此同各方溝通協調，開展外交斡旋，提供必要便利。」