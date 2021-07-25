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拜登授權緊急基金撥款1億美元　援助阿富汗難民

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國撤軍後，拜登在阿富汗善後動向引矚目。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國白宮宣布，總統拜登今天授權自緊急基金中撥款1億美元，以因應阿富汗難民的需求。

路透社引述白宮報導，除上述的1億美元，拜登還授權從政府機構的庫存提供2億美元的服務和物品，援助阿富汗難民。

另一方面，法新社報導，阿富汗內政部宣布，24日起在全國34省中的31個省份實施宵禁，以遏制近期塔利班發動的全面性攻勢。

自5月初以來，塔利班已佔領多個重要邊境通道、數十個地區，還包圍了多個省會。

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