▲新北「五館一園」線上預約開跑，保持社交距離限容留＋分時段。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應近期疫情較為趨緩，新北市政府文化局也適度調整所屬藝文場館「五館一園」於24日起開放局部室內空間，22日上午8時起，受理「網路預約」申請，每日限開放3梯次參觀，且依各館空間限場次容留數，以每兩週頻率開放申請為循環，在落實分流、容留管制及保持社交安全距離等防疫規範。

文化局長龔雅雯表示，「五館一園」包括鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館及國定古蹟林本源園邸，開放部分室內空間，提供民眾入館參觀，每日開放3梯次，每梯次2小時為單位，分別為上午10:00-12:00、12:30至下午2:30、下午3:00-5:00，全面採線上預約制，不提供候補或現場報名，當日不接受現場預約，每次預約最多4人為限。

▲新北「五館一園」線上預約開跑，每日限開放3梯次參觀。

龔雅雯說，首次開放預約參觀日期為7月24日至8月1日，接續將以每兩週頻率，開放可預約時段，各館每梯次可預約人數分別為十三行博物館80人、黃金博物館80人、鶯歌陶瓷博物館80人、淡水古蹟博物館80人、國定古蹟林本源園邸50人、坪林茶業博物館30人。

文化局提醒民眾，預約成功後請確認收到預約成功通知信，或可於預約系統網站查詢預約入場憑證（QR Code），並於預約時段內至現場持預約入場憑證（QR Code）購票，每一入場憑證限用一次，免費購票者請至現場出示相關證件證明。參觀預約辦法如有未盡事宜，主辦單位保留修改、終止、變更活動內容細節之權利，後續也將隨疫情發展做滾動式修正。

為了提供民眾更優質與安全兼顧的藝文欣賞環境，「五館一園」開放區域除進行容留降載、實聯制(CDC)、加強環境清消次數外，也請參觀民眾一律配合相關防疫措施，佩戴口罩、測量體溫、手部消毒，實施園區內禁止飲食，維持1.5公尺以上社交距離。相關預約資訊，民眾可至「新北市文化局」官網或「新北市文化局」臉書粉專查詢。

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