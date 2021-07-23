快訊／開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

▲新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

行政院今（23日）宣布7月27日起全國調降至二級警戒，指揮中心下午也公布各行業最新指引。針對新北市二級警戒最新措施，新北市長侯友宜表示，新北是各縣市疫情最嚴峻，降級過程中，一定要用階梯式，每週滾動檢討，新北有地區的特殊性，一定要符合各地疫情狀況，目前的階梯式開放原則是先戶外、再室內、最後是脫口罩行為（飲食），因此，新北餐飲一律不開放內用，包括餐廳、超商、賣場、婚宴，只開放外帶。





中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,875,313例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,859,164排除)，其中15,535例確診。2020年起累計784例COVID-19死亡病例，其中776例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、台北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。