快訊／新北13例感染源分析曝光　侯友宜：幾乎都是被朋友傳染

記者蔡文鈴／新北報導

新北今（23）日新增13例確診個案，市長侯友宜下午於疫情應變記者會說明最新疫情個案，13例確診個案中，6個為新增確診個案，7個是居隔陰轉陽，3人與北市有關，幾乎都是被朋友傳染的。

新北市13例確診分布為，三重5例、板橋3例、樹林1例、淡水1例、泰山1例、永和1例、中和1例。

侯友宜說明，居格陰轉陽7個人的感染源分析；樹林一個外籍移工，在北市醫院照顧病患被隔壁房感染，解格前陰轉陽；中和1個是因為被爸媽傳染；三重一個是越南家禽移工感染，居格陰轉陽；泰山一個是某汽車公司，同事確診遭感染；三重兩個，居格陰轉陽，都是被朋友傳染，其中一個是被北市朋友傳染；淡水一個是被朋友傳染，居隔陰轉陽。

另外還有3個板橋個案是被朋友傳染，在仍在調查釐清中；永和1個也是被朋友傳染。侯友宜表示，新北確診雖然看起來比其他外縣市多，但大部分感染源來自朋友，仍須釐清感染源，目前共匡列接觸者52人，居家隔離46人。

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增24例新冠肺炎確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼新北疫情0723。（圖／翻攝直播）



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