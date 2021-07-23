快訊／新北公布最新足跡　小北百貨三重店待30分鐘

▲0723新北足跡。（圖／新北市衛生局提供）

記者徐政璿／新北報導

新北市（23日）下午公布確診者公共足跡，案15626於7月15日23:37至7月16日00:07，曾到過小北百貨三重店。

中央流行疫情指揮中心今（23日）公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土，以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例。

針對新北13例本土，新北市長侯友宜也宣布各區分佈，三重5例、板橋3例、樹林1例、淡水1例、泰山1例、永和1例、中和1例；其中，7人居家隔離陰轉陽，6例是新案。

指揮中心表示，個案分布以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,875,313例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,859,164排除)，其中15,535例確診。2020年起累計784例COVID-19死亡病例，其中776例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、台北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。