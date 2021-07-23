美景藝文零距離　奇美醫學中心支援兩處特色接種站

▲台南市政府邀請奇美醫學中心創全台之先，讓疫苗接種與美景藝文零距離；透過別具一格的醫療、藝術及文化結合，攜手撫慰人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心配合台南市政府接種疫苗計畫，支援南美館二館及許石音樂圖書館兩處藝文特色接種站，市府邀請奇美醫學中心創全台之先，讓疫苗接種與美景藝文零距離；透過別具一格的醫療、藝術及文化結合，攜手撫慰人心。

此外，7月25日奇美醫學中心院內也承接預計3000多位教職員疫苗注射，加速疫苗覆蓋率，奇美本週連三發！

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台南市政府積極部署接種疫苗計畫，盼望能透過分區廣設接種站來提升疫苗覆蓋率，提早將保護力帶入生活！除了一般的醫療院所及臨時接種站以外，因疫情警戒三級期間，鮮少民眾到訪的藝文景點也相繼為疫苗接種參與協力，加入疫苗列車行列，讓打疫苗有更多的「附加價值」！

奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴表示，台南是一個獨具特色文化與藝術結合的古都，而疫苗接種是為了保護自己及他人，讓接種疫苗列車能順利開往臺南市各個地區，以加速台南市的疫苗覆蓋率。也藉由奇美醫學中心醫護人員進駐藝文氣息的環境中，來緩解民眾等待接種疫苗時的忐忑不安，民眾施打疫苗後，也可欣賞藝術作品、景色及在戶外拍照打卡，也希望符合資格的民眾能踴躍施打疫苗，即早獲得免疫力及保護力！

台南市長黃偉哲也提醒市民朋友，在完全解封前，民眾可能需要在「解封」及「疫苗接種」中併進，而在解封後的防疫新生活需面臨更多的挑戰，在後疫情期間並一步一步調適心情並持續走向原有的城市日常，回歸疫情前的型態。期待讓接種疫苗也能促進觀光和城市行銷，讓疫苗注射輕鬆愉悅並且貼近常民生活。

奇美醫學中心首站支援南美館二館的心臟血管內科醫師洪俊聲興奮表示，當自己接獲要至特色接種站時，非常的興奮也很期待！疫苗接種站與台南的特色藝文景點做結合，更讓民眾能在施打疫苗前放鬆自己的心情，細細品味臺南的特色；而內分泌新陳代謝科醫師陳柏蒼也表示，覺得非常得特別，施打的場地空間較大，也可以舒緩現場民眾等待施打疫苗時的焦慮感，更能推廣台南的景點特色，真是一舉兩得！

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