歌劇院夏日劇場線上開演　「FUN映中」邀大家線上相聚

▲2021年臺中歌劇院自7月開始推出夏日線上劇場FUN映中活動。

圖、文／臺中國家歌劇院提供

近2個月許多人逐漸熟悉居家模式，房間也能成為健身房、瑜伽教室、電影院，臺中國家歌劇院7月起推出線上劇場播映系列「FUN映中」，週五至週日於歌劇院Facebook及YouTube限時播出，將客廳變劇場，滿足許多觀眾埋藏許久的「文青魂」，邀請大家每週末線上趕場。臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示：「『FUN映中』線上劇場放映不僅讓居家許久的民眾重溫劇場的感動，更提早為劇院開門做熱身」。

7月9日至7月11日首波限時放映的真快樂掌中劇團《孟婆‧湯》，48小時內在歌劇院Facebook及YouTube兩大平台，吸引超過1萬5千多次的觀看次數，首映當天讓參與線上觀賞的民眾直呼「想念劇場了」。《孟婆‧湯》線上放映不僅開發劇場新視角，更開發藝術新觀眾，不少人回應：「試看一下就被吸引」，並表示：「謝謝歌劇院線上放映，讓疫情仍無法進劇院的我們得以看戲解憂」。

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歌劇院每週末將陸續播出「FUN映中」精彩片單，7月份包含沙丁龐客劇團奇幻音樂劇場《阿醜奇遇記》，透過小丑默劇與現場室內樂演奏，帶來一段探尋自我的音樂劇場旅程；刺點創作工坊原創音樂劇《再一次，夢想》，講述一對母子和一個失憶的靈魂，相互唱出溝通、和解、築夢的音樂劇；果陀劇場職場喜劇《老闆不願透露的事》，刻畫上班族職場如戰場的工作兩三事。8月份片單將加倍精彩，邱瑗透露：「目前排定的節目包含春河劇團《四季的童話》及如果兒童劇團《豬探長秘密檔案Ⅲ棋逢敵手》，其他節目請拭目以待」！

▲沙丁龐客劇團《阿醜奇遇記》劇照。（圖／沙丁龐客劇團提供）

▲刺點創作工坊《再一次，夢想》劇照。（圖／刺點創作工坊提供）

▲果陀劇場《老闆不願透露的事》劇照。（圖／果陀劇場提供）

今年暑假線上劇場頻頻開張，除了歌劇院「FUN映中」系列，文化部集結47檔節目、為期2個月「藝Fun劇場─精彩上線」，共同外送劇場，帶領劇場愛好者重溫「週末趕場看戲」的美好時光。

「FUN映中」官網專頁：https://wenk.in/ntt11DZT5

「藝Fun劇場─精彩上線」: http://www.artsfuntheater.com