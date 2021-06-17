陳俊達「公主抱」96歲阿嬤進衛所打疫苗　網友瘋傳成美景

▲台南市東區公所主任秘書陳俊達在家屬同意下，將阿嬤「公主抱」衝進入衛生所施打，現場民眾拍下這一幕，上傳網路上成暖心的美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區衛生所前，1名96歲的阿嬤與家屬搭計程車來打疫苗，但人下車卻走不動，東區公所主任秘書陳俊達見狀，在家屬同意下，立刻將阿嬤「公主抱」衝進入衛生所施打，現場民眾拍下這一幕，上傳網路上成暖心的美景。

台南市開放85歲以上長者注射疫苗進入第3天，市長黃偉哲安排長者就近打疫苗，惟仍有少數行動不便長者舉步維艱，黃偉哲市長每天一大早除到場關心長輩們外，也透過臉書再三叮嚀長輩們注意安全。

台南市政府東區公所主秘陳俊達「公主抱」96歲阿嬤打疫苗，事後才得知自己被民眾拍照上傳網路，陳俊達表示，因為市長黃偉哲很關心長輩的安全，他去現場就是要協助長輩順利注射，看到阿嬤從車上下來時走不動，立刻徵求家屬同意，將阿嬤抱進衛生所。

陳俊達說原本他要幫阿嬤借輪椅，但發現現場輪椅沒了，不忍老人家久站，而且撐著助行器的手，也一直在發抖，且陪同的家屬也是是女性，他二話不說，原本想背阿嬤進衛生所，發現她很瘦，乾脆以公主抱的方式 抱進衛生所。

台南市東區衛生所也很貼心，看到陳俊達抱阿嬤進來，醫護人員也到等候區主動幫阿嬤檢查身體，並順利完成注射，讓家屬很安心。

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