台南開設四大特色接種站　打疫苗享受濃濃文化氣息

▲台南市政府擇定特色場館當施打站點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兼顧疫苗施打量能和接種場所優質化，台南市政府15日已擇定台南特色場館，提供「奇美博物館－台南都會公園」、「台南美術館二館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」當施打站點，預計從7月23日開始，讓民眾進入充滿台南特色的空間場域接種疫苗。

台南市長黃偉哲表示，接下來符合疫苗接種資格的年輕族群增多，施打疫苗將逐漸「日常化」，為貼近民眾生活，身為文化古都的台南透過充滿藝術氣質的特色場域，轉換成為疫苗接種站點。

市府特別開出四大站點提供民眾選擇，包括「奇美博物館－台南都會公園」、「台南美術館二館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」，當民眾進入這些台南特有的藝術場域接種疫苗，不論是場館本身，或是接種民眾和醫護等工作人員，都將成為後疫情新常態生活的重要里程。

台南市衛生局長許以霖指出，市府在15日將把這四大站點上傳中央系統，預估最快在7月23日之後，這些台南特色施打站就能提供民眾預約選擇。

￭南美館二館

① 設置地點：館內「跨域展演廳」

② 上線時間：最快7/23（五）

③ 施打人數：初步規劃全天施打500人為限

￭奇美博物館

① 設置地點：主場館外圍的「台南都會公園」

② 上線時間：最快7/24（六）

③ 施打人數：初步規劃全天施打500人為限

￭許石音樂圖書館（北區公園北路）

① 設置地點：館內「黑盒子劇場」

② 上線時間：最快7/25（日）

③施打人數：初步規劃全天施打500人為限

￭台南市立圖書館永康新總館

① 設置地點：B1藝廊

② 上線時間：最快7/26（一）

③ 施打人數：初步規劃全天施打500人～800人為限

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