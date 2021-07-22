外送員噴飛驚險瞬間曝！停等紅燈遭貨車狠撞　機車潰縮一團廢鐵

記者陳雕文、邱中岳／新北報導

連結雙北的華中橋，在21日下午5時許，1台自小貨車準備前往中和分公司，在下橋時煞車失靈，導致撞上前方停等紅綠燈的外送員，另外也波及1名自小貨車駕駛，前方的後座行車紀錄器也錄下外送員遭撞後當場彈飛，所幸僅擦傷送醫救治。

警方調查，21日下午5時許，1名41歲的陳姓男自小貨車駕駛，開車準備前往中和分公司，行經華中橋時，突然撞上前方29歲的陳姓外送騎士，另外也波及正在停等紅綠燈的50歲王姓自小貨車駕駛，衝撞力道之大，機車幾乎整台支解。

▲1名貨車駕駛下華中橋煞車失靈，造成外送員當場遭撞飛。（圖／翻攝《記者爆料網》）

警方到場發現陳姓外送員全身多處擦傷，緊急送往雙和醫院救治，而事故前方的機車，因車尾裝有行車紀錄器，有錄下驚悚的一瞬間，外送員遭撞時整個人當場彈飛到空中，先撞上前方貨車，最後摔落華中橋邊的護欄。

▲陳姓外送員當場遭撞飛，整個人撞飛到空中再撞上護欄跌下，機車也幾乎全毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後也對肇事的陳姓男子、被撞的外送員以及遭殃的小貨車司機3人進行酒測，酒測值為0，雖然陳姓自小貨車駕駛聲稱，因為要到中和分公司，行經華中橋下橋時煞車失靈，所以才會撞上，但警方仍拍照繪圖，釐清真正的事發原因。

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