快訊／烟花挾豪雨「1人半高巨石崩落」　尖石民宅+ 機車遭砸毀

記者陳凱力／新竹報導

烟花颱風龜速前行，氣象局預估23日晚間至24日上半天最靠近台灣、影響也最大，受到烟花帶來豪雨，新竹尖石、五峰地區從昨日晚間開始下起大雨，縣府也在昨天晚上宣布17所學校停班停課。今天上午尖石鄉嘉樂村一處民宅也因大雨不斷，導致巨石滑落，滾下山突襲民宅外牆，壓毀停在屋外的機車，所幸沒造成人員傷亡。



▲尖石鄉嘉樂村一間民宅，被滾落的巨石砸中，所幸無人員傷亡。（圖／鄉長曾國大提供）

新竹縣政府22日表示，受烟花颱風豪雨影響，新竹縣山區豪雨不斷，五峰區24小時累積雨量逾263毫米，已達停止上班及上課基準，新竹縣五峰鄉與尖石鄉國中小計17校（含3分校）將依天然災害停止上班及上課作業辦法於7月23日停止上班上課。

上午尖石嘉樂村就發生土石滑落，一塊約一人半高的巨石突然從坡上滾落，衝向民宅。鄉長曾國大說，石頭雖然巨大，但還好數量不多，並非土石流，目前已經聯繫處理，所幸無人員傷亡。

當地居民表示，落石大約從7、8公尺高度滾落下來，從下往上看，還有好幾塊差不多大小的巨石，現在也無法處理，又怕牽一髮動全身，移了一塊，後續其他塊跟著一起滾下來，因此目前只能先請住戶到避難所避難，暫時不要回家。

▲當地居民表示，落石大約從7、8公尺高度滾落下來，從下往上看，還有好幾塊差不多大小的巨石，因擔心繼續滾落，已經先請住戶到避難所避難，暫時不要回家。（圖／讀者提供）

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