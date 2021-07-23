烟花環流蓋滿全台「即刻起風雨最強」　8號颱尼伯特最快今晚生成

▲颱風外圍環流移入為各地帶來雨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花逐漸逼近，中央氣象局提醒，即刻起至明日上半天是風雨最強的時刻，北部、東北部、中南部山區將有局部大雨或豪雨，入夜後雨勢會更加明顯，直到明晚颱風遠離，雨勢才會漸漸趨緩。而另一個熱帶低壓預計最快於今晚生成尼伯特颱風。

氣象局課長林秉煜表示，颱風目前位於台北東方390公里海面上，持續往北北西移動，未來移動過程中，暴風圈將影響北部、東半部海面，各地沿海風浪增強，除有八到十級強陣風外，也會出現三到六米浪高。

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▲目前海面上除有颱風外還有兩個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）

降雨部分，以北台灣雨量最大，其中桃園、新竹累積雨量都已有140毫米以上，各地降雨都會持續，而中南部降雨情況與範圍也會比昨日更大更廣。由於颱風逐步靠近，即刻起至明日上半天雨勢最猛烈，北台灣尤其山區將有豪雨以上等級。

而台灣附近海面今早又升成了一個熱帶性低氣壓，預計將於今晚到明晨成為今年第8號颱風尼伯特，對台灣沒有影響。而烟花將於明晚逐漸遠離，周日受到西南風影響，中南部天氣不穩，將有局部較大雨勢，其他地區也有明顯午後雷雨。

▲▼各地累積雨量相當可觀。（圖／氣象局）