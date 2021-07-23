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東森購物網「爸氣」商品1折起　小米手環5只賣84元

東森購物網「爸氣男神節」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「爸氣男神節」感恩特惠活動，即日起登場。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

父親節即將到來，東森購物網7/23～8/11推出「爸氣男神節」感恩特惠活動，最低下殺1折起，更有特選商品只賣888元，購物網、APP單筆滿888元或1,314元再抽各項好禮，這次活動還與麻將遊戲《明星3缺1》合作，消費滿888元可登記ｉ幣16,888枚。另外祭出天天1元、1折限時限量開搶，其中小米手環5只賣84元，限量30組。

東森購物網「爸氣男神節」（圖／東森購物網提供）

▲歡慶父親節，東森購物網與台灣知名麻將遊戲《明星3缺1》合作，活動期間於東森購物網、APP消費滿888元，可登記抽《明星3缺1》的ｉ幣16,888枚。

還沒想好要準備什麼禮物孝敬老爸嗎？東森購物網父親節好禮888活動，優惠首推3C商品下殺4折起，aibo BTDB TWS真無線雙耳觸控藍牙V5.0耳機、Adonit旗艦級觸控筆王、聲寶4D水洗三刀頭電動刮鬍刀/修容刀、歌林家用型高效能沖牙機，通通只賣888元。

家電館也推出3大電鬍刀品牌同步強打，德國百靈新7系列暢型貼面電鬍刀，原價28,888元，特價13,888元，最高再送8%東森幣，登錄還能抽百萬購物金；男神溫昇豪代言品牌飛利浦滿額登記送廚房家電；Panasonic國際牌日本製頂級5D五刀頭全機水洗電鬍刀，回函送國際牌除濕機，東森霸氣加碼送氣炸鍋。最高還可享12期0利率。

家具寢飾館主打「88節-設計老爸夢想家居」活動，家具寢飾全面3折起，床墊全面下殺58折，高支撐眠枕339元起、舒適腰靠墊299元起、久坐也不累電腦椅949元起，打算幫老爸換張好床，讓他睡得安穩又舒適，又想省一筆荷包錢的話，可把握父親節檔期搶驚喜優惠價。

東森購物網「爸氣男神節」（圖／東森購物網提供）

▲小米手環5原價845元，7/24（六）當天瘋搶下殺1折只賣84元。

此外，疫情趨緩迎來「微解封」，東森購物網也祭出「限時瘋搶-天天1元、1折」限量搶購活動，特價品全部只賣1折，7/23（五）FORTE抗引力塑妍緊緻面膜3片148元；7/24（六）小米手環5只要84元，限量30組；7/25（日）HL酷奇個人隨身項鍊式空氣清淨機特價68元；7/26（一）京美健康銀纖維無痕內衣單件組298元，其他如華陀扶元堂妃燕胜肽精華飲、GLOLUX 鹿角款手持風扇3入組、Mr.J家居生活天然驅蚊冰涼墊床墊組、WONDER旺德可夾式USB充電風扇等，也通通下殺1折價，7/31（六）更有東風綠茶抗菌濃縮洗衣精補充包限時1元瘋搶，活動每天9:00準點開搶，不定時加量，想搶便宜的人下手要快。

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父親節東森購物網小米手環5

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