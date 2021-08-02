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中華隊捷報！為戴資穎、李智凱奪銀喝采　東森購物網推出3大超殺優惠

中華隊捷報　東森購物網祭出優惠活動（圖／東森購物提供）

▲慶賀中華隊在東京奧運屢創佳績，東森購物網推出出3項超殺優惠活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

「世界球后」戴資穎、「鞍馬王子」李智凱雙雙在決賽奪得銀牌，潘政琮、黃筱雯等好手在高球與拳擊等項目也都拿下亮眼表現，台灣在東奧成績目前累積2金4銀4銅，為慶賀選手們寫下中華隊史新紀錄，東森購物網即日起至8/3止，限時推出3項超殺優惠活動，全站商品消費單件滿3,000現折500、單筆消費滿3,000再加碼回饋5倍東森幣（每日限額100名），以及8月份離島地區會員消費滿490即可免運，滿1,500再送200枚東森幣，與全民同享感動時刻，一起為中華隊加油。

中華隊屢創佳績，點燃全台民眾情緒沸騰，東森購物網祭出歡慶優惠活動，其中首推正官庄高麗蔘粉EVERYTIME 2盒、輝葉 miniV美型口袋按摩槍、德國百靈BRAUN-5系列免拆快洗電動刮鬍刀/電鬍刀，除了享限時優惠價，下單再現折500。不論自用或作為父親節禮物，可趁這波活動好好選購，順便省下一筆荷包錢。

奧運熱潮也帶動運動商品熱賣，東森購物網統計，運動用品自疫情開始後就有不錯的銷售成績，隨著中華隊的好表現，相關運動商品與去年同期相比，業績成長近120%。最熱賣商品第1名是瑜珈墊，近一個月銷售約600個，其次是跳繩，平均月銷售約300個，第3名為居家運動器材，月均銷售約500台，其中以跑步機最熱銷，月銷售約170台。

東森購物網也針對居家運動健身器材推出好康折扣，來福嘉LifeGear 97650全能64組程控超值電動跑步機，原價13,800元，現特價12,420元；X-BIKE加大加厚款瑜珈墊，原價680元，優惠價578元；多功能智能跳繩Maleroads 無繩球+有繩二合一，原價495元，優惠價421元。

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