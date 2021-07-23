安平警攔查機車騎士未戴安全帽 　一舉查獲61包毒咖啡

▲台南市警四分局育平派出所所長王高邦、警員吳重諭，攔查周姓男子未戴安全帽，起獲61包毒咖啡，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局育平派出所所長王高邦、警員吳重諭，22日深夜10時許，在轄內治安熱點執行巡邏勤務時，在健康路三段一帶發現1名男子未戴安全帽，神色慌張行跡可疑，警員吳重諭上前盤查，31歲周嫌主動開啟機車坐墊，警方隨即在周嫌車廂內起獲61包毒咖啡，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，員警吳重諭（22歲）從警經歷不到2年，曾經服務於刑事單位，對於刑事案件偵辦有濃厚的興趣，日前就曾在轄內追跑百米查獲毒品通緝犯，本次與所長王高邦擔服巡邏勤務，更一舉查獲大量毒品咖啡包，1個月內獲四分局長頒發2次破案茶，實屬新進警表率。

四分局長甘炎民表示，暑假期間致力推動保護青少年-青春專案，對於查緝與防制「毒品」、「兒少性剝削」、「詐騙集團」與「網路賭博」等4大類列為重點工作，以強力保護青少年的安全，此案除對王高邦所長及員警於勤務中查獲案件立即頒發破案茶表揚外，並期許民眾能多注意生活周遭，遇有可疑人事物隨時與警方通報，安平警將強力保護地區治安，掃蕩查緝毒品等罪犯，絕不讓犯罪宵小有機可趁，以維安平府城治安，讓轄內民眾有感。

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