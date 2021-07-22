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網路販售毒咖啡　白河警釣出毒販交易埋伏緝獲

▲台南市白河分局警方在高雄市埋伏緝獲販售毒咖啡的蔡、陳2名犯嫌，依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局警方在高雄市埋伏緝獲販售毒咖啡的蔡、陳2名犯嫌，依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局員警日前執行「暑期青春專案肅毒網路巡邏勤務」時，發現網路社群網站聊天室內有人兜售毒品，立即組成專案小組積極查緝，前往高雄市埋伏緝獲蔡、陳2嫌販賣毒品及起出毒品咖啡包10包等證物，全案依毒品罪嫌移送高雄橋頭地檢署偵辦。

白河分局指出，查知20歲蔡姓、陳姓男子涉嫌於網路聊天室內以「喝酒」、「現貨」等毒品暗語兜售毒品，與員警相約在高雄市面交。7月18日晚上經偵查隊員警前往埋守多時，當場查獲蔡、陳2嫌販賣毒品及起出毒品咖啡包10包等證物，警方查出蔡嫌2人。

▲台南市白河分局警方在高雄市埋伏緝獲販售毒咖啡的蔡、陳2名犯嫌，依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

網路無遠弗屆，犯罪者藏身其中，自以為無人知曉可閃避警方查緝，藉網路各聊天軟體來販售毒品戕害他人、牟取暴利。警方調查，蔡姓、陳姓男子涉嫌於網路聊天室內以「喝酒、現貨」等毒品暗語，毒咖啡以每包以500元為價於網路販售找尋買家交易，警方及時查獲毒咖啡包等新興毒品，避免青少年遭受毒害。因本案尚有共犯藥頭待查緝到案，全案以毒品案移送高雄橋頭地檢署檢察官指揮擴大偵辦中。

台南市警局主任秘書張樹德，特代表市警局長方仰寧親自到白河分局頒發「破案茶」，慰問辛勞員警，並鼓勵繼續為治安努力；白河警分局長陳明宏提醒青少年朋友應對於網路社群相關訊息要嚴加過濾，切勿受毒品誘惑而誤蹈法網，更呼籲大眾遠離毒品，避免害人害己，民眾若發現有不法情事，可撥110或向轄區各派出所報案，警方仍將持續強力掃蕩毒品，以有效淨化社會治安環境。

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