工人趕吃早餐踏錯一步秒罰6千元　他哀嘆：做3天白工還要倒貼

記者洪靖宜／高雄報導

疫情期間，工人不敢在工地外脫下口罩吃早餐，趁著還沒上工，先拿著早餐到工地內，卻被市府架設的監視器拍到進入工地簽到時未戴安全帽，每個人遭截圖開罰6千，等於一整天的工資沒了。不過，高雄市府工務局新工處強調，針對違反安全規定開罰是要讓營造廠和建築工人正視工安規定，提升保護自我意識。

▲高雄工人進工地未戴安全帽被開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄工人進工地未戴安全帽被開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

基於落實相關的防護措施，確保建築工地施工人員生命身體安全，高雄市政府透過即時監視系統察查看工人是否落實酒測、戴安全帽等防護措施，卻在高雄某國小的工地拍下幾名工人手持早餐簽到，準備吃完早餐接受勤前教育後上工，但就是因為頭上沒戴安全帽被監視器拍到，隨後就接到高雄市府工務局新工處公文說違法，一罰就是6千元，工人嘆一天平均才賺約2千，一罰不僅當天做白工，還要倒貼，雖然新工處處罰對象是營造廠，但營造廠會將罰則轉嫁給工人，讓工人苦不堪言。

▲工地貼有提醒字條 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市工務局新工處表示，有鑑於今年上半年工安事故頻傳，市府除加派人力到各工地巡查工地安全，也在工地加裝監視器抽查是否落實勤前教育危害告知及酒測，另外進入工地全程戴安全帽也是早已三申五令，但過往工人多輕忽，為落實工地安全、減少工安事故。新工處強調，針對違反安全規定開罰是要讓營造廠和建築工人正視工安規定，提升保護自我意識。

工務局副局長黃榮慶表示，進入工地戴安全帽是常規規定，加裝監視器是針對大型重大工程，為了確保安全，可以即時了解現場狀況。另外，為考量到工人在工地用餐等民生需求，進入工地後，可進工務所或勞工休息區，以相距2公尺採梅花座用餐，希望能滿足民生需求以及達到防疫效果。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

丁允恭酒駕再陷爭議！砲房案淡出政壇 半年前回高雄民間企業工作

夕陽沒看到先噴270萬！9青少年約遊西子灣 嫌天氣熱屋內集合

