潮州嬤戴「中空安全帽」…整齊髮髻完美竄出！在地人認身分笑了

▲騎乘機車若沒配戴安全帽，恐吃上500元罰單。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

為了行車安全，騎機車時都要戴安全帽，若沒有戴安全帽就上路的話，可開罰500元紅單，不過有網友在臉書分享照片顯示，一名婦人雖戴著安全帽，但這頂安全帽卻「挖空了一個洞」，讓盤好的髮髻能剛好從洞口竄出。奇特的畫面一曝光，馬上引發許多網友討論，甚至還有人認出婦人身分，直呼她在當地可是小有名氣。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，一名婦人乘坐在機車後座，不過她頭上卻帶著一頂「特殊安全帽」，只見安全帽中間被鋸開一個大圓洞，讓盤好的髮髻能不受到擠壓，並完好的從洞中竄出。如此有創意的方式也讓原PO笑稱，「捨不得丟的安全帽」。

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▲潮州一名婦人竟戴「中空安全帽」趴趴走，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「掀起你的蓋頭來」、「少了頭頂部份女全帽」、「這如果車禍就會傷到頭⋯髮」、「來做個綁馬尾專用的」、「做過開顱手術的安全帽」、「原來頭髮骨折是真的會」、「這對綁頭髮的女生很實用耶，不然每次綁頭髮都不能戴安全帽，不然就要拆掉重綁」、「真的腦洞大開」、「怒髮衝冠」。

另外，也有網友認出婦人身分，透露她在屏東潮州一帶相當有名，去年更因為這頂安全帽登上媒體版面。原來，這名婦人自稱是太子爺乩身，必須將頭髮盤理整齊，平時她還會在髮髻上插上珍珠、皇冠等飾品，為了不破壞髮髻，兒子才會想出在安全帽上鑽洞的辦法，以避免媽媽騎車時遭到警方開單取締。

對此，潮州分局交通組長表示，在安全帽上鑿洞的做法其實已經違法，屢勸不聽者可依《道路交通管理處罰條例》裁罰500元。因此婦人就算帶著這頂安全帽，還是會被警方開罰。

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