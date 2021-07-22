王世堅批高端霸王硬上弓　王浩宇砲轟：你是不是民進黨的？

▲王浩宇開直播痛罵王世堅。（合成圖／翻攝王浩宇臉書、記者屠惠剛）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨台北市議員王世堅在政論節目上批評高端通過EUA，是一種揠苗助長、讓人民感覺像霸王硬上弓。對此，民進黨前議員王浩宇忍不住把車開到路邊，開起直播砲轟王世堅「我已經是忍耐到極限了，我希望你不要太過分」、「你到底還是不是民進黨的議員？」

「不靠么，不吐不快」王浩宇表示，「看到王世堅對於高端疫苗的攻擊與批評，我完全沒有辦法接受，我也直接講，我對王世堅你這樣子在藍營的節目上、綠營的節目上完全不同立場的發言，我已經是忍耐到極限了，我希望你不要太過分，你如果不懂，你可以跟黨內來溝通」。

王浩宇也不滿王世堅批評政府三倍券政策，他指出，政府一直在發現金，今年不管企業、服務業、旅遊業、教育業、工會都發現金，所有的紓困都使用發現金的方式，只有三倍券是用發券的方式，因為三倍券是當時希望在短時間內可以刺激經濟的成長，「而當時這個成功的政策，你王世堅議員是怎麼批評這個政策的？你自己好好想想看，你王世堅議員在三倍券的時候，你是怎麼在電視上汙衊我們的政黨的？你是怎麼去污衊民進黨的政策？」

王浩宇還說，「我知道你跟蘇貞昌有恩怨，但你可不可以摸著良心來看說，紓困和振興是兩個不同的事情。然後我今天真的真的真的真的非常非常火大的事情是，關於高端的事情，你在完全沒有搞清楚為什麼政府用這個方式給緊急授權的狀況之下，竟然批評政府『霸王硬上弓』，你竟然還批評政府投機取巧，你到底還是不是民進黨的議員？」

王浩宇強調，民進黨不是不能有不同的聲音，以羽球天后戴資穎赴東奧搭經濟艙事件為例，民進黨內有很多人照樣批評，可是高端疫苗的這件事情，「當我們已經很辛苦的在澄清國民黨的抹黑的時候，當國民黨已經跑到法院去告的時候，王世堅你作為民進黨裡面有很大聲量的一個前輩，你在電視上講那什麼話啊？我覺得非常生氣耶！」

王浩宇還說，王世堅從來不會把對民進黨的批評貼在臉書上，因為要討好各個族群，在民視、三立的時候說一套，跑到藍營的電視台的時候又變成另外一套，「這個就是我覺得王世堅現在最誇張的地方」、「你敢不敢在民視的電視上面講說，民進黨推高端疫苗的緊急授權是霸王硬上弓，你敢不敢說嘛？你如果在民視也這樣講，我佩服你的人格，可是當你只有在一部份的電視，對於這些愛聽這種話的人講，等到你在民視的時候就乖得跟什麼一樣的時候，我說實在的，不要太誇張啦，包含你跟高嘉瑜委員。」