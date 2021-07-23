降二級能持續多久？鄉民答案超一致　全賭1關鍵：不然8月初升回來

記者邱晟軒／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（23日）根據指揮中心的防疫規劃裁示，全國疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。對此，有網友納悶表示，「感覺大家普遍不看好這次降二級，那大家覺得這次二級可以撐多久？」貼文一出，引起許多網友一面倒「不樂觀」認為降二級能持續太久；更有網友直指確診黑數會是關鍵，若爆了「8月初就會升回來（三級警戒）！」

本站曾報導「降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒」內文指出，蘇貞昌裁示，在斟酌我國整體疫情日趨穩定，並與各縣市現行溝通聯繫後，確認自2021年7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

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▲降二級7通則3禁止一次看。（圖／ETtoday）

蘇貞昌表示，全世界都受到變種病毒肆虐所苦，鄰近國家紛紛在近日破千例確診，但台灣在整體防疫團隊的努力、國人全力配合下，國內疫情已經日漸趨穩，往好的地方發展，才能迎來7月27日的防疫警戒降級，這也是全體國人努力的成果，但各項活動鬆綁之後，仍然應該嚴格遵守各項防疫指引，守護這個得來不易的成果。

對此，就有網友在PTT八卦板以「這次二級可以持續多久」為題發文指出，「感覺大家普遍都不看好這次的降二級，那問問大家覺得這次二級可以撐多久呢？是兩週後準時爆發，還是會等到指考生考完試之後就升級呢？」

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛回應，「2個禮拜吧」、「至少2週」、「我猜至少14天」、「1個月，然後再三級3個月」、「父親節後升級」、「真有黑數爆掉的話，大概八月初就會升回來」、「看韓國只解了幾天就爆了」； 更有許多人認為癥結點仍在疫苗覆蓋率，紛紛指出「主要是年輕人都還沒打疫苗！」、「很多第一劑疫苗都還沒打就降級，這政府還真是樂觀」、「剩年輕人沒打，然後降級再爆發就在怪年輕人鬆懈」。

▼降二級7通則3禁止一次看。（圖／ETtoday）