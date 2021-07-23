3日增超30例本土　陸專家：南京病例多接種過疫苗

▲南京祿口機場出現本土確診病例。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸南京市近日疫情復發，3日來累計通報超過30例本土新冠確診病例，全市已大規模篩查500萬人。對於此輪疫情，當地醫院主任、防疫專家指稱，這些病例中，絕大部分都接種過疫苗，只有一例不滿18歲青年人沒有接種，但強調因為有接種過疫苗，「症狀都不嚴重。」

事實上，隨Delta等新冠變種病毒蔓延，全球各地屢見病人接種過疫苗，仍然確診的情況，不過多國專家強調，打疫苗仍是遏止疫情蔓延、降低重症和致死率的最佳方案。

▲南京市民在體育館內進行核酸檢測取樣。（圖／新華社）

以南京此輪爆發疫情中心，祿口國際機場工作人員為例，均為已接種過疫苗的重點人群。《澎湃新聞》報導引述東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅解讀，這次新冠肺炎確診病例的病情總體上是平穩的，以輕型和普通型為主，症狀都不嚴重，目前沒有重症病例出現。

她進一步表示，目前有國家、省級、市級專家組在南京，根據病例的實際情況採取「一人一方案」。

談到這些病例，是否均接種過疫苗，楊毅說，這些病例中，絕大部分都接種過疫苗，只有一例不滿18歲青年人沒有接種。根據在廣東、瑞麗疫情中的觀察，接種過疫苗的病例在總體上症狀都比較輕，轉為重型病例的機率是明顯比較低的，病程是比較短的。

她總結，疫苗接種還是有保護作用的，呼籲平時做好科學防護，打了疫苗還是要堅持科學預防，比如少去公眾場所、堅持戴口罩、保持社交距離等。

►生火了！連我媽都用到發光