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3日增超30例本土　陸專家：南京病例多接種過疫苗

▲南京祿口機場出現本土確診病例。（圖／翻攝央視）

▲南京祿口機場出現本土確診病例。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸南京市近日疫情復發，3日來累計通報超過30例本土新冠確診病例，全市已大規模篩查500萬人。對於此輪疫情，當地醫院主任、防疫專家指稱，這些病例中，絕大部分都接種過疫苗，只有一例不滿18歲青年人沒有接種，但強調因為有接種過疫苗，「症狀都不嚴重。」

事實上，隨Delta等新冠變種病毒蔓延，全球各地屢見病人接種過疫苗，仍然確診的情況，不過多國專家強調，打疫苗仍是遏止疫情蔓延、降低重症和致死率的最佳方案。

▲▼7月22日，南京市民在南京市鼓樓區五台山體育中心體育館內進行核酸檢測取樣。（圖／新華社）

▲南京市民在體育館內進行核酸檢測取樣。（圖／新華社）

以南京此輪爆發疫情中心，祿口國際機場工作人員為例，均為已接種過疫苗的重點人群。《澎湃新聞》報導引述東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅解讀，這次新冠肺炎確診病例的病情總體上是平穩的，以輕型和普通型為主，症狀都不嚴重，目前沒有重症病例出現。

她進一步表示，目前有國家、省級、市級專家組在南京，根據病例的實際情況採取「一人一方案」。

談到這些病例，是否均接種過疫苗，楊毅說，這些病例中，絕大部分都接種過疫苗，只有一例不滿18歲青年人沒有接種。根據在廣東、瑞麗疫情中的觀察，接種過疫苗的病例在總體上症狀都比較輕，轉為重型病例的機率是明顯比較低的，病程是比較短的。

她總結，疫苗接種還是有保護作用的，呼籲平時做好科學防護，打了疫苗還是要堅持科學預防，比如少去公眾場所、堅持戴口罩、保持社交距離等。

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