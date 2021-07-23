確定727降回二級「父親節開訂」　網揭1數據超火：真勇敢啊

▲7月27日確定降為二級。圖與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院長蘇貞昌根據指揮中心的防疫規畫裁示，全國疫情三級警戒調降至二級，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。降為二級的消息曝光後，立刻在PTT上引爆討論潮，不少網友都擔心直呼，「確診數不重要的前提是疫苗覆蓋率高」、「欸！我還沒打疫苗」。

本站稍早報導《降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒》，文中提到，行政院發言人羅秉成今（23）日表示，行政院長蘇貞昌一早召開政院擴大防疫會議。首先由指揮官陳時中報告疫情狀況，並由各部會報告各項防疫指引規畫、昨日與各縣市防疫會後的相關修正意見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院長蘇貞昌裁示，斟酌我國整體疫情日趨穩定，與各縣市現行溝通聯繫後，確認自2021年7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。至於詳細指引，將會由指揮中心於下午記者會上公布。

▲許多網友提到「疫苗」的問題。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，不少網友都在PTT上開心直呼，「父親節餐廳訂起來啦」、「終於可以內用了嗎」、「表示今天數字低吧」、「可以開Party了」、「玩起來！內用內起來」、「終於可以吃吃到飽了」、「感覺今天數字應該可以」、「開趴啦！可以內用了嗎？餓」、「我要去跑山了」、「內用的話還不錯」。

不過，也有許多網友相當擔心，現在疫苗施打率雖然將近25%，但是離群體免疫還是有一段距離，因此紛紛回應，「這到底在想什麼？疫苗施打率那麼低」、「沒疫苗還敢？到底在降X小」、「沒打到疫苗還降」、「哇降級？疫苗施打率多高啊」、「完了，我家還有兩人沒打疫苗」、「沒打到疫苗之前我還是不敢亂跑，繼續等」、「你確定？缺疫苗耶」、「沒打到疫苗，現在又有Delata，然後要搭捷運」、「真勇敢啊！沒疫苗直接降」。