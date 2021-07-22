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烟花來襲豪雨狂轟！　竹縣府宣布：五峰+尖石鄉17校明日停班課

記者陳凱力／新竹報導

受烟花颱風豪雨影響，新竹縣山區今天（22日）豪雨不斷，五峰區24小時累積雨量逾263毫米，已達停止上班及上課基準，且五峰、尖石2鄉被農委會水土保持局於15時30分發布土石流黃色警戒、大規模崩塌黃色警戒區。據此，新竹縣五峰鄉與尖石鄉連同轄內國中小計17校（含3分校），將一併依天然災害停止上班及上課作業辦法，於7月23日停止上班上課。

▲▼烟花颱風。（圖／中央氣象局）

▲烟花颱風帶來山區豪大雨，新竹縣府晚間宣布尖石、五峰鄉的國中小17所學校，明天停班停課一天。（圖／中央氣象局）

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竹縣消防局表示，今（22）日五峰山區鄰長電話通知當地民眾提早「勸導」避難疏散。截至晚間7:30分，轄內疏散桃山村 7人、大隘村10人、花園村10人共27人。

楊文科縣長提醒鄉親配合防颱措施，也要求各處局做好防颱工作，慎防山區坍方落石及溪水暴漲，並呼籲學校做好防災應變整備。

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