快移車！北市水門今晚8點後「只出不進」　違者恐吃最高5900元罰單

▲烟花颱風來襲前夕，台北市水門防汛現況。（圖／記者林敬旻攝，下同）

政治中心／台北報導



烟花颱風即將襲台，預估將帶來豐沛雨量。為預防災情，北市府今（22日）晚間8時起，啟動疏散門「只出不進」管制措施，也同步開放中山、松山、士林、萬華、大同區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時暫停該區域路邊停車收費。北市水利處同時提醒已停放在河川區的車主，儘早移出車輛，違者將視違規情節處以2400元到5900元不等的罰款。

北市晚間8點啟動疏散門「只出不進」管制措施，水利處提醒民眾，不要再將車輛開到河川區停放，已停放於河川區內的車輛，也要儘早移走，疏散門關閉前如果還沒有移出而遭拖吊的車輛，將不分車型一律開罰2,400元，如果是疏散門關閉後還停在河濱公園的車輛，則將視車型開罰車主2650到5900元的罰緩，提醒車主務必配合，以免挨罰。

交通局也同步開放民眾在週邊紅黃線停車區域停車，且應順向靠邊停放，道路應維持車輛可雙向會車，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。

不過，也有法定禁停區域，如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所，還是禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

開放停車範圍：

一、松山區

（一）濱江街（大佳國小以東）。

（二）撫遠街（塔悠路至濱江街）。

（三）塔悠路（民權東路至撫遠街）。

（四）三民路（民權東路至健康路）以東、塔悠路（民權東路至健康路）以西、民權東路（不含）（塔悠路至三民路）以南、健康路（三民路至塔悠路）以北區域。

二、中山區：基湖路（堤頂路至樂群一路）：含基湖路112、120、145、151、157、166巷。

三、士林區

（一）中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。

（二）承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

四、萬華區：康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍。【區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門（華中疏散門））（不含）】。

五、大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街） （僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。