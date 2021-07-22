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颱風就在家門口！1圖看懂「暴雨熱區」　北北基等9縣市豪大雨特報

記者李宜秦／台北報導

颱風烟花移動速度緩慢，過去一天內幾乎滯留在海面上打轉，中央氣象局表示，今明兩日降雨型態雷同，北台灣、南部山區都可能有局部豪雨，中南部則有零星雨勢，預計周六颱風將加速往西北方移動，通過台灣東北方海面，周日逐漸遠離。

▲▼颱風為全台帶來雨勢。（圖／氣象局）

▲颱風位在台灣東方海面。（圖／氣象局）

▲▼颱風為全台帶來雨勢。（圖／氣象局）

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▲北台灣持續有雨，中南部入夜雨勢也會更明顯。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，颱風位於大低壓區的中心位置，因為沒有明顯的導引氣流，因此今天整天都滯留在相同位置，等到明天北邊的太平洋高壓東退，颱風逐漸有空間往西北移動，預計周六才會加速通過台灣東北方海面，周日遠離台灣，屆時台灣轉吹西南風，中南部降雨機率增加。

▲▼颱風為全台帶來雨勢。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

由於颱風移動速度慢，因此今晚到明晨位置不會差太多，各地降雨型態雷同，北台灣持續有陣雨、中南部有短暫雨，明日颱風稍微更接近一點，各地降雨量值會再增加，北部、南部山區都可能出現豪、大雨。

氣象局也發布豪大雨特報，受第6號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(22)日桃園市、新竹縣及臺北市山區、新北市山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，臺中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

▲▼颱風為全台帶來雨勢。（圖／氣象局）

▲▼颱風移動速度緩慢，暴風圈可能擦過台灣陸地。（圖／氣象局）

▲▼颱風為全台帶來雨勢。（圖／氣象局）

▲▼天氣 颱風 烟花 風雨 間歇大雨 行人撐傘 機車騎士。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼颱風來襲！北部下起間歇性大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼天氣 颱風 烟花 風雨 間歇大雨 行人撐傘 機車騎士。（圖／記者屠惠剛攝）

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