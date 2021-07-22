烟花引強風台中2路樹倒塌壓車　特斯拉車主：才交車2個月

記者李忠憲／台中報導

烟花颱風影響北台灣，台中市區因颳起強風，22日與昨日光西屯區就發生2起路樹倒塌損車意外，其中一輛還是交車才2個月的特斯拉房車，所幸都只有輕微損傷，無人傷亡。警方提醒，駕駛行駛道路上一定要隨時注意車況，以策安全。

▲烟花颱風帶來強風，路樹直接倒塌壓在特斯拉房車上。（圖／民眾提供）

▲▼特斯拉車主趕緊下車檢查，所幸只有輕微刮傷。（圖／民眾提供）

回到22日下午3點多，王姓男子開著特斯拉白色房車載太太經過西屯區環河路附近時，疑似風大，前方右邊的路樹竟突然往道路倒下，車頂遭路樹壓到，所幸無人受傷。附近民眾聽到聲音趕緊出來關心。

王先生則說，一開始樹枝打在擋風玻璃和車頂上，心想大事不妙，出來查看發現沒事，但烤漆被刮傷，車才交車2個月竟然遇上倒楣事，還好人都平安無事。

▲▼福科路路樹倒下，砸中停在路邊的小客車。（圖／民眾提供）

今天下午1點多，同樣是西屯區東大路一段、福科路旁台糖土地的樹木也因為風勢大的關係，直接倒他，壓損停在路邊的小客車及路燈燈感，所幸當時無人傷亡。

警方表示，由於煙花颱風逼近，這兩天風勢較強，除封鎖疏導交通外，也已通報建設局排除倒塌樹木。呼籲駕駛人行駛在道路時，要多注意路況。

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