LIVE／北台灣「越晚雨越大」！龜速烟花最新路徑　氣象局說明

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颱風烟花持續靠近台灣，中央氣象局表示，各地沿海風浪增強，北部海面浪高已超過5米，台中、雲林、彰化則出現9級強陣風，北台灣陣雨仍會持續，中南部入夜後雨勢會更為明顯。氣象局將於下午5點40分說明颱風最新動態。

氣象局預報員謝佩芸表示，颱風外圍環流對流雲系逐漸移入，北台灣斷斷續續有陣雨，類似降雨型態還會持續一整天，中南部白天降雨時間較少，但入夜後對流雲系將南移，中南部降雨時間拉長、雨勢更為明顯。

颱風移動速度緩慢，各地沿海風浪增強，北部海面、馬祖浪高超過5米，宜蘭、花蓮、蘭嶼浪高4米，中南部也有2到3米浪高。而各地沿海都有8到10級強陣風，西南部沿海浪大，澎湖、台中、雲林、彰化都有9級強陣風。

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▲烟花颱風持續靠近台灣。（圖／氣象局）

由於大環境導引氣流不明顯，導致颱風移動速度慢，明日才會加速往西北移動，暴風圈可能接觸到台灣陸地邊緣，但若路徑偏東的話，就不見得會觸陸，而今日發布陸警機率較低，明日是否發布須視颱風往西北移動的角度評估。

颱風預計將於周日遠離，屆時大低壓帶環流北移，台灣位於低壓帶南側位置，受西南風帶來的水氣影響，中南部周日後天氣不穩定，降雨機率提高，至於西南風強度、是否導引西南氣流則都仍需觀察。