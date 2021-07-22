謝長廷曾是體操選手　林鶴明：他中學拿過吊環金牌曾經擁有奧運夢

▲謝長廷為選手張筑涵加油。（圖／翻攝謝長廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運倒數1天，駐日代表謝長廷每天透過臉書分享代表團近況，意外成為奧運的「駐點轉播站」。民進黨副秘書長林鶴明22日透過臉書「考古」說，謝長廷曾經也是體操選手，甚至擁有奧運夢，因此應該特別能體諒台灣選手備戰的心情，此外，他也與「鞍馬王子」李智凱有段淵源，曾在15年前國片「翻滾吧！男孩」上映時碰過面。

林鶴明說，透過謝長廷每天報告代表團的狀況，也讓關心選手的台灣民眾看了頗安心，更意外成為我國奧運的駐點轉播站。

林鶴明談及，年輕一輩的朋友好像不知道，謝長廷年輕的時候是體操選手，他在中學時期是體操選手，擅長吊環項目，曾奪得「中上運動會（全中運的前身）金牌」與「省運（全運會前身）銅牌」，意思就是說他的吊環水平有達到全國前三的水準，確實是有可能繼續往體操發展的能力。

林鶴明說，謝長廷曾說過，以前他念台北商專的時候，常翹課爬牆到成功高中與體操友人練習，體操比唸書還重要，也曾有過參加奧運的夢想，但後來從教練那邊看了日本體操奧運選手小野喬的影片，發現自己離奧運距離太遠了，就決定要開始認真唸書，最終以北商的同等學力考取台大法律系。

林鶴明開玩笑說，每次聽到謝長廷說這段，都覺得「（台大法律系）有這麼好考哦」，謝長廷大三再考上律師高考，後來就是擔任美麗島辯護律師，走上政治這條路了。

林鶴明感慨表示，現在正在日本東京奧運的謝長廷，大概也沒想到有一天會以大使的身份「參加奧運」，幫台灣選手應援加油，作為一位曾經身懷奧運夢的體操選手來說，如今的謝長廷應該很能夠體諒台灣選手備戰的心情，一定可以就近協助幫忙照顧他們，讓他們可以有最好的狀態迎接比賽，這點倒是格外令人放心。

例如，此次代表台灣出賽男子體操選手的李智凱，也曾與謝長廷有一段淵源。林鶴明表示，當年謝擔任行政院長時，國片「翻滾吧！男孩」正好上映，他作為曾是體操選手的行政院長，自然也前往宜蘭公正國小探視這群體操隊小朋友，當年才6歲的「菜市場凱」李智凱，就是其中一員，時隔近15年，這一次在東京，李智凱要再次拚奧運獎牌，何嘗不是人生如戲啊！