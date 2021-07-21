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謝長廷服務東奧國手 8台空氣清淨機支援射擊隊、羽球隊

▲▼謝長廷送物資支援東奧選手團。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷送物資支援東奧選手團。（圖／翻攝謝長廷臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

東京奧運即將在23日登場，我國選手團也陸續抵達日本備戰東京奧運，駐日大使謝長廷表示，東京奧運期間將以「賽事分享」、「後勤服務」、「集氣加油」等三個單元，介紹相關動態，今天也將物資分送到射擊和羽球選手所在飯店。

「後勤服務」部分，對於射擊隊反映床墊太軟，謝長廷今在臉書發文表示，隊員住在大宮的飯店有不少需求，進駐的張祕書於昨晚偕員載運4台空氣清淨機和相關物資支援，並與飯店交涉變更房間，今天並提供購置床墊及蒐集菜單等協助。羽球隊員住在府中的飯店，昨日則由呂祕書親送空氣清淨機4台、循環扇5台、延長線及其他生活物資支援。

「集氣加油」部分，謝長廷表示，下午前往葛西臨海公園的「輕艇激流」（Canoe)比賽場向選手張筑涵加油，這是我國第一次參加這個項目，台灣好像也沒有標準的練習場地，「筑涵低調堅定的反覆練習，蕭教練則勤拍紀錄，準備回去檢討，大熱天很辛苦！雖然是冷門項目，但是每一個選手都很重要，特別偕中華奧會的吳副祕書長趕來加油，讓她們知道自己並不孤單。」

在輕艇激流比賽中，選手必須在有障礙物的河道內，藉由船艇的控制技術通過18-25組標竿，目前在歐美國家較為盛行。今年台灣首次拿下奧運參賽權，並由曾在雅加達亞運斬獲銅牌的張筑涵出賽，第一輪賽事將在25日舉行。

▼謝長廷為張筑涵加油。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲▼謝長廷送物資支援東奧選手團。（圖／翻攝謝長廷臉書）

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