代表處亂花錢？送東奧團空氣機、大飯店便當　謝長廷：非大手筆

▲謝長廷親筆寫下對東奧選手的祝福。（圖／謝長廷）



記者黃巈禾／台北報導

東京奧運23日開幕，我國東奧代表隊正積極備戰中。駐日代表謝長廷22日在臉書解釋，這幾天代表處送空氣清淨機、水果、買大飯店便當新聞，並非大手筆。

謝長廷表示，今天起，日本四連休，幾位進駐在郊外飯店的祕書不能休假，所以特別去探班，也了解實際情況，據大宮的張祕書稱，選手作息規律，早上在飯店用早餐後就出去練習，吃完午餐才能回來，晩上搜集附近店家菜單供選手選擇，其他生活用品附近商家都有，洗衣服部分也協助找到當日取件的店家而解決，因為24日就有比賽，所以感謝張祕書的辛勞，並寫下鼓勵選手的留言及水蜜桃後離開，轉去府中。

謝長廷指出，府中的呂祕書也認為選手住宿瑣事已經解決，目前作息穩定，日本早上出門練習，晚上才回來，日本餐食比較少水果，配合選手要求，每天買一人一小盒水果補充，他送了一串葡萄給每人分吃。

至於這幾天出現代表處送空氣機、水果、買大飯店便當的新聞，謝長廷說，可別誤會是大手筆，其實會計控制預算很緊，八台空氣清淨機是代表處在用的載去支援、大倉便當價格跟媒體報導差很多，水蜜桃、葡萄都是山梨朋友送來，他認為運動員更需要而轉送，至於其他代購用品我們會向體育署或奧委會請款，倒是幾位支援秘書的努力和誠意是無價的。此外，謝長廷也親筆寫下祝福「射擊選手們：祝健康、平安、順利、成功。為台灣爭光！」