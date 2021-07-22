質疑美軍輸台「氣象武器」！中國導演氣炸嗆：不交代清楚就算宣戰

▲河南鄭州暴雨洪災，引起國際關注。（圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

河南省鄭州市近日洪水成災，恐怖的畫面令人擔憂。對此，中國大陸導演戎震痛批，不曉得美軍到底往台灣運輸什麼東西，若美國駐華大使館不交代清楚，「這就算宣戰」，引起台灣網友議論。

鄭州市20日降下災難級暴雨，導致大水灌入低窪地區，交通用的地鐵系統受到衝擊，一度有500多名乘客受困，截至22日為止，共有12人罹難、5人受傷送醫。目前搶救工作仍在持續當中。

對此，大陸導演戎震21日發文質問，「我就一個問題，美軍你到底往台灣運了什麼」，並標記美國駐華大使館，要求美國駐華大使館給出交代，「你今天不交代清楚了，這就算宣戰。」

▼鄭州暴雨洪災，引起廣泛關注。（圖／翻攝澎湃新聞）



戎震還說，美軍才落地沒幾天，鄭州就發生千年一遇的水災，「真巧啊王八蛋。」戎震的貼文在台灣的網路論壇引起議論，不少網友留言嗆聲，「美國可以控制氣候的話，今年還乾旱個屁」、「台灣整天淹水武個屁」、「warning!!閃電風暴來襲。」

事實上，先前台灣陷入缺水危機，網路上也有言論質疑，是否是中國大陸控制氣象，才會發生這種狀況。對此，氣象專家彭啟明無奈回應，氣候與氣象不同，目前還沒有聽過「改造長時間氣候」的氣候戰，這些中、小學都有教，可見氣象、地科教育相當重要。

▼鄭州大水12死，戎震要求美國駐華大使館交帶清楚。（圖／翻攝微博）

