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蔡英文關切河南水患　馬英九讚：空谷足音

▲▼馬英九、蔡英文。（合成圖／記者湯興漢、林敬旻攝）

▲馬英九、蔡英文。（合成圖／記者湯興漢、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

大陸河南省連日極端暴雨引發洪災，包括省會鄭州在內的多個城市災情慘重。總統蔡英文昨也在臉書表達慰問與關切，對此，前總統馬英九表示，蔡英文友善的舉動有助於緩和兩岸情勢，「蔡總統這次釋出善意，有如空谷足音，令人跫然而喜。」

馬英九22日在臉書發文指出，近日大陸河南豪雨成災，淹沒道路地鐵，造成民眾傷亡，要表達最誠摯的哀悼與慰問，同時，看到蔡英文也表達慰問，並向不幸罹難的大陸民眾與家屬表示哀悼，「這是一個友善的舉動，有助於兩岸情勢緩和，我給予肯定。」

馬英九表示，這次新冠肺炎疫情，大陸曾表達願意協助台灣取得疫苗，也願分享防疫經驗，「但我方相關單位批是統戰手段、假好心，阻撓臺灣採購疫苗，結果最後還是透過上海復興醫藥購得1500萬劑BNT疫苗，蹉跎搶救生命的契機，讓人深覺遺憾。」

對於蔡英文此次的慰問，馬英九指出，過去兩岸面臨災難，曾有多次良好互動。無論是2008年大陸汶川大地震，或2009年臺灣莫拉克風災，雙方都互有捐款及協助，這些都是兩岸累積善意、建立互信的寶貴經驗。

馬英九呼籲，蔡政府從行政院長到部會首長，都應效法蔡英文這樣釋出善意的態度，用人道關懷代替冷漠敵對，用尋求共識取代圍堵對抗，「讓兩岸人民重回善意互動，兩岸關係重回和平發展大道，這對臺灣才真正有利。」

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