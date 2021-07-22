日本群馬縣水上町、富士宮市搶購芒果挺台南　黃偉哲：用行動證明真友誼！

▲日本水上町及群馬縣搶購3200公斤芒果挺台南，水上町溫泉業者率先品嚐美味台南芒果」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南國際芒果節，一向受到日本友誼城市如群馬縣水上町、富士宮市等的喜愛，每年必會組團參加，惟今年因受疫情影響，台南國際芒果節首度停辦，為力挺台南市長黃偉哲推展台南農產品外銷的用心，日本水上町及群馬縣搶購3200公斤芒果挺台南。

市府指出，日本群馬縣水上町先在6月初邀集周邊城市訂購13.44公噸台南鳳梨，今年更是連續第8年採購愛文芒果，並廣邀群馬縣政府、群馬縣商工會連合會、及其他城市如甘樂町、昭和村、安中市、片品村、川場村、沼田市加入響應訂購台南芒果，訂購量高達1040箱（共3200公斤）。

台南市長黃偉哲表示，日本政府三度提供台灣共334萬劑疫苗，持續救援的善心與協助，再三證明了彼此患難與共、相互扶持的深厚友情。今年台南國際芒果節因疫情停辦，很感謝日本水上町、群馬縣政府及縣內許多城市，以實際訂購芒果的行動展現對台南的支持，幫忙宣傳台南芒果，不但讓更多日本友人品嚐到夏日紅寶石的美妙滋味，展現難能可貴的真摯情誼。

日本水上町與台南因芒果結緣開啓交流，今年台南國際芒果節首度因為疫情停辦，在水上町派駐台南的阿部真行顧問居中協調下，讓水上町及群馬縣當地民眾可以可以透過當地觀光協會等單位直接下單購買。水上町還特別選在觀光人氣景點「工匠之鄉」、水紀行館及矢瀨親水公園舉辦芒果銷售會，吸引不少遊客爭相品嚐購買，並且大讚台南芒果香氣及甜度滿分，廣受好評。

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