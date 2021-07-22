烟花來襲原水濁度恐狂飆　台水提醒民眾提早儲水節水

▲「烟花颱風」來襲，原水濁度恐飆高，台水四區處呼籲民眾儲水備用並請節約用水。（圖／經濟部台灣自來水公司第四區管理處提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

烟花颱風來襲，近日有可能為中南部帶來豪大雨，台灣自來水公司指出，河川原水濁度估計將有飆高情形，民眾用水可能受到影響，呼籲台中、南投地區用水戶先行儲水備用、並配合節水措施，以免在颱風期間造成不便。

根據中央氣象局最新資料顯示，已發布海上警報的烟花颱風中心目前在臺北東南東方海面，向西北轉北北西緩慢移動，其暴風圈正逐漸朝臺灣東半部海面接近，對臺灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。

台水公司第四區處表示，據中央氣象局預估路徑，烟花颱風雖登陸機率不大，但明天起仍可能造成台灣中部地區有豪大雨現象，導致河川原水濁度陡升、降低淨水場處理能力，進而影響民眾用水，籲請台中、南投地區用戶先行儲水備用，並配合節約用水措施，多一分準備、少一分不便。

台水公司提醒，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染；颱風期間用戶如有供水問題，請撥打台水公司客服服務專線1910。



►兩種熱銷香味一次收 可混搭疊擦更有特色



►日月潭驚見「紅色炸彈」！魚虎苗球狂轉 南投啟動「打虎專案」



►獨／南投確診男醫院輕生內幕曝！遭友傳染捲毒品案 情緒失控



►清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多 她直呼：療癒



►日月潭九蛙疊像快「滅頂」 步道觀景平台月底新亮相