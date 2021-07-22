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台南發放愛心防疫便當　江啟臣：紓困救急、振興消費應雙管齊下

▲中國國民黨主席江啟臣，到台南參加關懷愛心防疫便當發放活動，他強調紓困應該要能救急，同時紓困救急與振興消費應雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國國民黨主席江啟臣，到台南參加關懷愛心防疫便當發放活動，他強調紓困應該要能救急，同時紓困救急與振興消費應雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國國民黨主席江啟臣22日上午，前往台南參加關懷愛心防疫便當發放活動，該活動由國民黨台南市黨部、財團法人赤崁文教基金會、台南市議員謝龍介、童小芸執行長共同協力舉辦。

江啟臣主席表示，許多人受疫情影響而失業或三餐不繼，今日至台南幫大家加油打氣，並感謝所有志工朋友在台灣最需要時刻站出來，他也說明國民黨中央黨部發起「載飢載渴，伴你度過」愛心待用餐活動，亦是秉持同樣概念，串聯22縣市，一共215間小吃店，每日預計提供1萬份餐點，希望讓有需要的朋友都能享有一頓溫飽。

▲中國國民黨主席江啟臣，到台南參加關懷愛心防疫便當發放活動，他強調紓困應該要能救急，同時紓困救急與振興消費應雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣主席表示，這是許多人此刻最需要的幫助，在這麼嚴重的時刻，需要靠大家相挺。該活動在台南已連續進行數日，每一天都能送出上千個便當，預計將可發送上萬個便當給地方上需要的朋友；中央黨部發起的愛心待用餐活動，則是結合各地不同小店家，提供餐點、募集相關資源支持待用餐，每日預計提供1萬份餐點。民眾若有需要就可向提供待用餐的合作店家領取，不用出示任何證明，若要查找地點，亦可向地方黨部詢問，或下載國民黨數位黨部app搜尋。

另外，江啟臣強調，紓困應該要能救急，同時紓困救急與振興消費應雙管齊下。江啟臣指出，謝龍介議員與台南市長黃偉哲質詢時就曾拋出發現金訴求，黃偉哲雖答應向中央反映以消費券形式發放，尚未兌現。江啟臣質疑，許多老百姓、基層朋友下一餐都沒有著落，行政院卻不知還在躊躇或懷疑什麼；國民黨早在六月初就已建議暫緩電價，考量防疫在家每日用電量大，夏季電價又比平時貴，然而喊了半天卻只決議暫緩6月，還不知7月是否會暫緩。

▲中國國民黨主席江啟臣，到台南參加關懷愛心防疫便當發放活動，他強調紓困應該要能救急，同時紓困救急與振興消費應雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣說，不知道這個政府在幹嘛？「都是老百姓的錢，老百姓需要的時候照顧一下會怎樣？」，他認為，政府不該跟大家計較夏季電價，況且油價已經連10漲。同時，也再次呼籲政府凍漲油電、發現金是最基本的紓困，也是人民最需要的，做了對政府有利，對百姓更有利。江啟臣說，在野黨秉持監督職責，但對人民好的事情也會提出建議、全力支持。

江啟臣主席強調，疫情衝擊社會經濟各方面，台南雖然是具有豐富文化的觀光聖地，但店家生意也一落千丈，看不見過去的熱鬧，可見大家受到的影響，這次發放愛心便當，關懷到的基層與弱勢與過去不一定一樣，有些受到疫情影響的人，平時或許沒有這樣的需要，但這次最新失業率來到4.11％，是7年來新高；無薪假3萬多人、失業人口登記近50萬人，有些人更是三餐不繼。

▲中國國民黨主席江啟臣，到台南參加關懷愛心防疫便當發放活動，他強調紓困應該要能救急，同時紓困救急與振興消費應雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於外界關心審議高端疫苗的ACIP委員沒有利益迴避，包括李秉穎、林奏延、萬芳醫院醫師李文生，除了本身是高端主持人，也是ACIP成員之一，對此，江啟臣主席強調，政府所有事都應公開透明，蔡英文總統曾於去年底防疫談話提到，「資訊越透明，防疫越有效」，他將同樣的話送給陳時中，以及這次在防疫、疫苗相關參與人員。

▲中國國民黨主席江啟臣，到台南參加關懷愛心防疫便當發放活動，他強調紓困應該要能救急，同時紓困救急與振興消費應雙管齊下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣說，具有公職人員身分，程序公開透明、利益迴避是最基本的要件，前日提告就是「反對黑箱作業，要真相」。江啟臣認為，疫苗有沒有效，可以由專家做實驗證明，由科學提證據，但是整個政府的政策過程，包括疫苗發展、採購皆涉及公共利益與國家經費，本來就該公開透明。江啟臣並質疑EUA會議為什麼不能公開？成員名單至今不曉得，成員發表意見外界也看不到，對比美國EUA與台灣EUA就可以知道落差有多大。江啟臣強調，公開透明、利益迴避是最基本的原則，也是人民所關心的，因此再次呼籲衛服部應針對外界質疑部分，公開說明。

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