疫苗覆蓋率台南是6都最後？　陳怡珍籲爭取疫苗加快施打

▲台南市議員陳怡珍希望市府針對高風險的行業，強力跟中央建議納入優先施打的類別，全力爭取更多疫苗劑量為市民施打，提升疫苗覆蓋率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南疫苗剩餘量6都最少，但疫苗覆蓋率卻是6都最後，市議員陳怡珍22日質詢要求市府對已經可以施打的人，請儘快安排施打，還未納入施打的人，希望市府針對高風險的行業，強力跟中央建議納入優先施打的類別，全力爭取更多疫苗劑量為市民施打，提升疫苗覆蓋率。

市長黃偉哲表示，不希望玩數字遊戲，但會全力爭取更多疫苗劑量，也希望市民有疫苗就打，能預約時快上1922平台預約。

陳怡珍同時也為警察第二劑專案施打跳票要求市府體恤警察的勤務繁重能維持專案施打。陳怡珍表示，接獲陳情希望儘快施打疫苗者包括高中職以下學校教職員工與校內工作人員市場、夜市攤商、醫事人員家屬、警察消防人員家屬、補習班教職員工、義警義消民防守望相助隊、瓦斯運送人員、計程車司機、公車司機、保全人員、保姆等都希望加儘快施打疫苗多一層保護避免成為防疫破口。

陳怡珍說，警察第二劑施打原先排定下週要施打現在臨時跟警察說不能專案施打要去1922平台預約，且時間無法確定，造成勤務繁重的他們很大的不便，建議維持專案施打。市長黃偉哲表示會爭取疫苗儘快為警察完成第二劑施打。

針對陳怡珍議員關心台南市警察打第二劑原本應專案施打，現在要先至1922登記完成，並接到簡訊才能預約接種，但因排假不易不方便預約之事，台南市警局長方仰寧回應，目前員警須依規定至中央疾病管制署「疫苗接種預約系統」1922登記，收到施打通知後才能登記接種，這是全國各警察機關一致。方仰寧表示，已指示各單位務必要給員警同仁請假，並彈性編排勤務，方便前往施打，兼顧員警權益及勤務之執行。

黃偉哲市長表示，警察打第二劑程序上要先上1922預約，對警察同仁而言確實不比專案方便，但希望警察同仁體諒，並在第一劑打完後第12周前打完第二劑。

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