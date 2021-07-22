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被控助長鴉片類藥物氾濫　美國嬌生等4藥商支付7千多億和解金

▲▼ 美國俄亥俄州一間藥局所販售的鴉片類鎮痛藥氫可酮。（示意圖／路透）

▲美國俄亥俄州一間藥局所販售的鴉片類鎮痛藥氫可酮。（示意圖／路透

文／中央社紐約21日綜合外電報導

美國多州檢方今天宣布，4家大型藥品經銷商同意支付260億美元（約新台幣7286萬元）就鴉片類藥物氾濫達成和解，但雙方協議仍需數千個地方政府支持。

根據這份和解提案，美國前3大藥品經銷商麥克森公司（McKesson Corp.）、卡地納健康集團（Cardinal Health）、美源伯根（AmerisourceBergen）預料會合付210美元，製藥商嬌生（Johnson & Johnson）則會付50億美元。

麥克森公司將付79億美元，美源伯根與卡地納健康集團則同意各付64億，在18年間支付完成，嬌生則會在9年內支付完成，其中37億在頭3年付完。

這筆錢預料會用於成癮治療、家庭援助、教育等社會計畫。

▲▼ 美國製藥商嬌生（Johnson & Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國製藥商嬌生（Johnson & Johnson）會付50億美元。（圖／達志影像／美聯社）

康乃狄克州檢察長湯偉麟（William Tong）表示：「坦白講，這個世界的錢不夠解決痛苦和折磨。」他說，這筆錢將協助需要幫助的人。

共15州的檢察長參與協商和解協議，這是歷來第2大的和解，只略遜於1998年2469億美元的菸業和解。

這些藥商被控管控寬鬆，讓大量致癮性止痛藥進入非法管道，對社區帶來危害，嬌生還被控在行銷鴉片類藥物時淡化其致癮風險。藥商否認上述指控。

藥商發布聯合聲明表示，此項和解是邁向廣泛解決方案的重要一步，也能為美國各地社區帶來有意義的慰藉。

與鴉片類藥物氾濫相關的訴訟超過3000件，許多都是由州政府與地方政府提告。各州將有30天評估這項和解協議。

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