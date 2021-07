36度高溫2歲女被保母「綁車上7小時」　母心碎接電話：人已經死了

▲女童被發現陳屍在車上。(圖/示意圖/達志影像)



記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名保母竟然把2歲女童忘在車上長達7小時,等到她發現自己鑄下大錯時,第一時間不是報警,反而是先打給女童母親,只顧著趕快把遺體送回家,讓女童母親傷心又氣憤。

43歲女子胡安娜(Juana Perez-Domingo)16日受雇開車將2歲女童喬斯琳(Joselyn Mendez)送到托兒所,抵達發現托兒所沒開,便把喬斯琳帶回自家,然而後來卻把人綁在車子後座上長達7個小時,等到她發現時人早已死亡。

警方表示,當天溫度達36℃,判斷女童的死因可能與高溫有關,胡安娜每周以美元40元(約台幣1121元)的費用幫忙載送喬斯琳,然而她其實沒有駕照,且是使用安全帶將女童綁在後座,而沒有使用兒童安全座椅,依嚴重過失殺人罪關押監獄中,後續仍待驗屍結果出爐。

#UPDATE - Forty-three-year-old Juana Perez-Domingo faces criminal charges in the death of a 2-year-old child left in a hot vehicle in Homestead, police say. https://t.co/jFj8qYKOg5