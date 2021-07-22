36度高溫2歲女被保母「綁車上7小時」　母心碎接電話：人已經死了

▲女童被發現陳屍在車上。（圖／示意圖／達志影像）



記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名保母竟然把2歲女童忘在車上長達7小時，等到她發現自己鑄下大錯時，第一時間不是報警，反而是先打給女童母親，只顧著趕快把遺體送回家，讓女童母親傷心又氣憤。

43歲女子胡安娜(Juana Perez-Domingo)16日受雇開車將2歲女童喬斯琳(Joselyn Mendez)送到托兒所，抵達發現托兒所沒開，便把喬斯琳帶回自家，然而後來卻把人綁在車子後座上長達7個小時，等到她發現時人早已死亡。

警方表示，當天溫度達36℃，判斷女童的死因可能與高溫有關，胡安娜每周以美元40元（約台幣1121元）的費用幫忙載送喬斯琳，然而她其實沒有駕照，且是使用安全帶將女童綁在後座，而沒有使用兒童安全座椅，依嚴重過失殺人罪關押監獄中，後續仍待驗屍結果出爐。