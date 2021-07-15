驚悚畫面曝！宜蘭大貨車撞爛小貨車　祖孫5人逃死劫

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭15日發生大貨車與小貨車意外事故，小貨車司機一度受困駕駛座，車禍釀2車6人受傷，這起車禍驚悚撞擊瞬間畫面曝光，在泰雅大橋北側引道停等要進入省道台七線的小貨車，無辜被一輛從台七省駛入引道的對向大貨車猛撞車頭，小貨車上祖孫5人遭猛撞，但幸運逃死劫。

▲宜蘭一大貨車失控（上圖右），撞擊泰雅大橋停等的小貨車（上圖紅圈處），釀2車6人傷，撞擊驚悚畫面曝光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

根據監視畫面，宜蘭大同鄉泰雅大橋北側引道的6傷車禍，是藍色小貨車在引道端號誌桿下停等，由省道台七線右轉要進入引道的大貨車，疑失控未減速，竟偏向對車道，撞小貨車車頭並撞斷號誌桿，小貨車車頭全毀車上的貨物散落一地。

遭撞後，小貨車54歲李姓駕駛，一度受困駕駛座內，他胸部疼痛、右膝骨折、意識清楚被救出送醫，小貨車上李男54歲的妻子柯女左腳踝撕裂傷、意識清楚。李男的15歲孫女、13歲孫子手腳擦傷，另一3歲孫女額頭擦傷，3名孫子都意識清楚送醫，5人幸均無命危險。

大貨車駕駛25歲李男，胸部疼痛、右小腿擦傷、意識清楚被送醫。警方酒測，二車駕駛酒測為零，肇事責任調查中。

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