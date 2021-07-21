驚！苗栗小貨車爆胎自撞分隔島　男骨折「頭皮削一塊」彈飛10米外

▲小貨車行經台1線西湖鄉時，不知何故突然爆胎，導致整輛車直接衝撞分隔島，吳姓駕駛當場彈飛10米遠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名吳姓男子21日傍晚5時許駕駛小貨車，行經西湖鄉台1線120K處時，因不明原因突然爆胎，導致整輛車失控衝撞中央分隔島，車頭與車斗當場分離，吳男也彈飛10米外慢車道上，造成右大腿骨折、頭皮削掉一部分，所幸送醫救治後，目前已無大礙。

苗栗縣消防局表示，21日傍晚5時07分接獲通報，稱在西湖鄉台一線120K處發生小貨車爆胎自撞分隔島車禍意外。西湖分隊立即出動西湖91救護車與西湖11消防車前往救援。抵達時發現小貨車車頭與車斗分離，且車頭已經扭曲變形；吳男更被彈飛到10米外的距離，所幸還有意識。

▲▼小貨車駕駛被彈飛10米外，全身鮮血直流；貨車也有冒煙情形，消防車也在一旁灑水降溫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經救護人員初步檢視，發現吳男右大腿骨骨折，頭皮有明顯的撕裂傷，加上下著小雨，滿地都是雨水和血跡一片，讓人怵目驚心，因此立即給予骨折固定、止血包紮、上長背板，並送醫救治。由於現場小貨車引擎溫度偏高有冒煙情形，消防車也在一旁灑水降溫。至於事故發生的原因，還待警方釐清中。

苗栗縣消防局也提醒，開車前應檢查車輛狀況，開車時應注意車前路況，行經彎道時須減慢車速，確保生命財產安全。

台灣速食麵四大天王之一

►2萬元的早餐！苗栗男肚餓車停超商 恍神撞穿玻璃