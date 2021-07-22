網瘋傳超速開單「每公里加罰100元」　北市交警大隊回應了

▲針對網路散布「超速每公里要加罰百元」，北市交大澄清為不實謠言。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎全國疫情進入第3級警戒超過2個月，但近日網路卻流傳一段文字，指稱「政府真的缺錢了」，更直言，交通警察準備向全國違規人「徵收年終獎金」，提及從20日開始紅燈右轉要罰5400元等罰款，北市交通警察大隊出面澄清，這是不實謠言。

網路最近瘋傳一段文字，指述「政府真的沒錢了」，說到從20日開始紅燈右轉罰5400，只要3次馬上吊銷駕照，甚至提醒民眾轉發表示，交通警察準備向全國違規人「徵收年終獎金」，又再強調不管不管汽車族還是機車族都要注意。

文中還指出，全國將實施紅燈越線處罰條款，凡是等紅燈時超出禁止線，均要處理9百元罰金，另外，闖紅燈從1800至3600元，罰款調整一倍，變成3600元至7200元。

另外超速則從1200至2400元，漲價至超速就是6000元起跳，每超速1公里加罰1百元，最後還舉例，限速60，如果開80超速，恐要吃上8000元罰單，對此北市交通警察大隊也做出回應。

北市交大指出，經查以上都是不實謠言，民眾千萬不要相信，根據道路交通管理處罰條例第60條規定，汽車駕駛人如不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，可開罰900元至1800元，這是目前就有的規定，並非即將實施的新法規。

此外，道路交通管理處罰條例第53條規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口，闖紅燈可開罰1800元至5400元；紅燈右轉罰600元至1800元。

根據道路交通管理處罰條例第40條規定，汽車駕駛人在一般道路超速，可開罰1200元至2400元，國道上車速則開罰3千至6千元，超速破60公里以上最高可罰至2.4萬，也沒有加罰100的規定，若有蛇行、逼車等危險行為則可開罰6千元至2.4萬元。

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