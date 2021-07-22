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高雄5居檢男半夜溜出房門「群聚開趴」　最重罰百萬！全送檢疫所

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

▲居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市5名男子日前搭乘班機回台，到高雄某防疫旅館進行居家檢疫，但才關4天就耐不住寂寞，凌晨偷溜出房門，相約到王姓男子入住的房間喝酒開趴，被民眾檢舉房間內有5人搞群聚。衛生局表示，經監視畫面釐清，這5人已違反檢疫規定，被送至集中檢疫所隔離，每人視離開房間長短可處10萬至100萬元罰鍰。

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，22日上午衛生局人員到防疫旅館進行了解，並針對事證、監視畫面釐清，約21日凌晨1點，前後有4名房客前後進出同一間房間，已違反居家檢疫規定，將依據每人離開房間的時間長短，處新台幣10萬元至100萬元不等罰鍰。

▲▼居家檢疫者踏出房門，到友人房間開轟趴。（圖／民眾提供）

▲衛生局將進一步調查5名男子是否有群聚事實。（圖／民眾提供）

另外，這5人是否同時待在同一房間，違反室內群聚規 定？潘炤穎表示，5人同時進出必須釐清是否有室內外分布，或是群聚事實，還必須進行意見陳述再釐清。

▲5名男子回國後入住高雄市區防疫旅館，凌晨溜出房門開趴搞群聚。（圖／民眾提供）

▲觀光局要求防疫旅館立即改善。（圖／民眾提供）

至於旅館是否有管理疏失，潘炤穎指出，也要根據旅館負責人意見陳述，視後續狀況再進行必要裁罰，觀光局也要求防疫旅館立即改善，並將檢疫中的住民送至其他防疫旅館。

《ETtoday新聞雲》獨家報導，一群男子日前自伊斯坦堡搭乘班機回台，18日晚間入住市區一家防疫旅館，21日晚間7點多開始陸續聽到吵雜聲，凌晨1點房間聲音更是吵吵鬧鬧，懷疑居家檢疫者有串門子嫌疑，因此向飯店人員舉報。

據了解，這5名男子相互認識，其中有3人都住在13樓，另外2人住在不同樓層，因為關在房間心情悶，觀察到這家防疫旅館凌晨2點後，櫃檯就沒人看守，因此趁著這時間相約到王姓男子所住的套房喝酒聊天。

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