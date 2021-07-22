板橋運將宿舍大火3死1傷　黃昏之戀夫妻成焦屍…房東2年前幫證婚

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市板橋區南雅西路一棟40多年公寓3樓，22日凌晨2點許發生大火，造成3死1重傷悲劇，其中一對6旬夫妻前年才再婚，還是計程車行老闆兼房東幫2人證婚，雙方家屬得知趕至現場，但遺體都燒成焦屍，無法辨認，後續將做DNA比對身份。目前初步排除人為縱火，研判是屋齡老舊電線走火，後續調查將追究房東責任。

▲林男哥哥（白衣男）與林女的女兒（灰衣女）到殯儀館相驗遺體 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，67歲林姓男子曾經是計程車司機，退休後與相戀的61歲林女同居，住在楊姓計程車老闆位在板橋區南雅西路公寓3樓的員工宿舍，每個月3500元承租，2019年林男想給林女一個名份，讓黃昏之戀得以有結果，於是請楊老闆出面證婚，原本要相依為命度餘生，卻因一場大火2人葬身火窟。

▼楊姓房東（右一）與林男哥哥（左一） 。（圖／記者陳以昇攝）

這處3樓公寓由楊姓3兄弟共同持有，其中三弟楊姓房東表示，林男與他認識30年，是開設的計程車行司機，住在板橋員工宿舍，林男離婚後與他兒子失聯10多年，後來再與也離婚的林女相戀同居，生活相當簡居，2019年幫他們2人證婚，婚後林男突然中風不良於行，林女還到檳榔攤工作，2人靠著微薄收入及補助款過日子。

豈知22日凌晨2時許，宿舍不明原因發生大火，造成3死1傷，林姓夫妻2人來不及逃生，雙雙葬生火窟，警消清理火場時，發現2人被燒成焦炭，四肢都化成灰，僅剩下軀體及頭顱，事後，林男哥哥及林女女兒到場卻無法認出，於是採林姓夫妻組織，與家屬將進行DNA比對，2週後才能確認2人身份，再開出死亡證明。

新北消防局到現場採證，初步排除人為縱火，研判是屋齡老舊，電力負荷大，導致電線走火造成，但後續還是要深入調查起火原因，將追究楊姓房東的刑事責任。

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