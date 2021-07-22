　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋運將宿舍大火3死1傷　黃昏之戀夫妻成焦屍…房東2年前幫證婚

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市板橋區南雅西路一棟40多年公寓3樓，22日凌晨2點許發生大火，造成3死1重傷悲劇，其中一對6旬夫妻前年才再婚，還是計程車行老闆兼房東幫2人證婚，雙方家屬得知趕至現場，但遺體都燒成焦屍，無法辨認，後續將做DNA比對身份。目前初步排除人為縱火，研判是屋齡老舊電線走火，後續調查將追究房東責任。

▲▼林男哥哥（白衣男）與林女的女兒（灰衣女）到殯儀館相驗遺體，楊姓房東（右一）與林男哥哥（左一） 。（圖／記者陳以昇攝）

▲林男哥哥（白衣男）與林女的女兒（灰衣女）到殯儀館相驗遺體 。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，67歲林姓男子曾經是計程車司機，退休後與相戀的61歲林女同居，住在楊姓計程車老闆位在板橋區南雅西路公寓3樓的員工宿舍，每個月3500元承租，2019年林男想給林女一個名份，讓黃昏之戀得以有結果，於是請楊老闆出面證婚，原本要相依為命度餘生，卻因一場大火2人葬身火窟。

▼楊姓房東（右一）與林男哥哥（左一） 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼林男哥哥（白衣男）與林女的女兒（灰衣女）到殯儀館相驗遺體，楊姓房東（右一）與林男哥哥（左一） 。（圖／記者陳以昇攝）

這處3樓公寓由楊姓3兄弟共同持有，其中三弟楊姓房東表示，林男與他認識30年，是開設的計程車行司機，住在板橋員工宿舍，林男離婚後與他兒子失聯10多年，後來再與也離婚的林女相戀同居，生活相當簡居，2019年幫他們2人證婚，婚後林男突然中風不良於行，林女還到檳榔攤工作，2人靠著微薄收入及補助款過日子。

豈知22日凌晨2時許，宿舍不明原因發生大火，造成3死1傷，林姓夫妻2人來不及逃生，雙雙葬生火窟，警消清理火場時，發現2人被燒成焦炭，四肢都化成灰，僅剩下軀體及頭顱，事後，林男哥哥及林女女兒到場卻無法認出，於是採林姓夫妻組織，與家屬將進行DNA比對，2週後才能確認2人身份，再開出死亡證明。

新北消防局到現場採證，初步排除人為縱火，研判是屋齡老舊，電力負荷大，導致電線走火造成，但後續還是要深入調查起火原因，將追究楊姓房東的刑事責任。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
中信兄弟宣布解約萊福力！　加百利隨一軍
颱風在家門口！「暴雨熱區」出爐　北北基9縣市豪大雨特報
遭柯P轟沒貢獻　王必勝回應了！　「點名感謝這3個人」
快訊／高雄爆第3例莫德納猝死　70歲獨居婦陳屍家中
LIVE／北台灣「越晚雨越大」！龜速烟花最新路徑　氣象局說明
桃園確診男Ct值15到台中開房！　搭高鐵、去過誠品
輪流壓制性侵！她慘遭蹂躪5小時　2渣男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「松山之亂」雪茄館涉黑　警加倍奉還！抄四海幫博弈據點

快訊／高雄70歲獨居婦陳屍家中　打過莫德納疫苗！頭部有傷

烟花還沒來高雄路樹先倒！　橫躺3車道小山貓救援

感謝鳳山大樓住戶配合清零　少年董送消毒液打臉酸民！主委超感動

少女恨劈腿砸車燒坐墊再爆「性交破百次」　男友一家慘了

小媽媽同居人心情不好　把5月大男嬰「大腿拉到頭部」害骨折

獨／不要只出嘴！挨轟「隱匿足跡」　健身工廠拿研究打臉：風險低

基隆港意外！橋式起重機吊掛艙蓋板脫落　高處墜落砸中貨櫃

拿麥當勞兒童餐當誘餌　彰化噁男6度誘2女童口交

板橋運將宿舍大火3死1傷　黃昏之戀夫妻成焦屍…房東2年前幫證婚

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

「松山之亂」雪茄館涉黑　警加倍奉還！抄四海幫博弈據點

快訊／高雄70歲獨居婦陳屍家中　打過莫德納疫苗！頭部有傷

烟花還沒來高雄路樹先倒！　橫躺3車道小山貓救援

感謝鳳山大樓住戶配合清零　少年董送消毒液打臉酸民！主委超感動

少女恨劈腿砸車燒坐墊再爆「性交破百次」　男友一家慘了

小媽媽同居人心情不好　把5月大男嬰「大腿拉到頭部」害骨折

獨／不要只出嘴！挨轟「隱匿足跡」　健身工廠拿研究打臉：風險低

基隆港意外！橋式起重機吊掛艙蓋板脫落　高處墜落砸中貨櫃

拿麥當勞兒童餐當誘餌　彰化噁男6度誘2女童口交

板橋運將宿舍大火3死1傷　黃昏之戀夫妻成焦屍…房東2年前幫證婚

蕭敬騰霸氣扛副業：賠性命也會撐下去！　「不看業績」原因曝光

自助洗衣看半天！「熱情毛店長」喵語親自教學　他笑：給5星好評

補助40變100元！張博揚小兒科診被停發疫苗　51字公告嗆：人心自現

「松山之亂」雪茄館涉黑　警加倍奉還！抄四海幫博弈據點

46天內爆41確診！「桃園特殊交友圈傳播鏈」3張圖一次看

設計師曝6招懶人收納術！廚房電器「直接擺餐桌」更省空間

新成屋也可能漏水！內行曝「屋齡不是關鍵」：買未整修才一清二楚

彭博：印度新冠死亡數達500萬「比美國多2倍」！官方可能少統計90%

蔡英文關切河南水患　馬英九讚：空谷足音

相機大幅進化！　三星推Galaxy A52、Galaxy A72更新

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

命案現場曝！偷電纜「被拖下車狂毆」夫死妻重傷

即／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」

傳播妹慘遭蹂躪5小時崩潰　2渣男下場曝

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

2周被偷剪6次電纜！屏東養殖戶氣炸打死賊

被控偷拍15.8G性愛片　「金融界李宗瑞」不起訴

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

板橋計程車宿舍颱風夜惡火　3死1命危3傷

夫偷吃閨蜜！人妻查行車紀錄崩潰

妻癌症惡化…失業教師四處找食物　她淚喊：我不治療了

超胸越南妹微解封　迎客喊價下秒慘了

吉普車「海漂」驚險畫面曝　新車卡沙灘噴70萬

獨／5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」

更多熱門

相關新聞

高雄5居檢男「群聚開趴」　衛生局罰定了

高雄5居檢男「群聚開趴」　衛生局罰定了

高雄市5名男子日前搭乘班機回台，到高雄某防疫旅館進行居家檢疫，但才關4天就耐不住寂寞，凌晨偷溜出房門，相約到王姓男子入住的房間喝酒開趴，被民眾檢舉房間內有5人搞群聚。衛生局表示，經監視畫面釐清，這5人已違反檢疫規定，被送至集中檢疫所隔離，每人視離開房間長短可處10萬至100萬元罰鍰。

727降級！陳時中透露「3件事」不會變

727降級！陳時中透露「3件事」不會變

36歲男打莫德納後猝死「最年輕個案」

36歲男打莫德納後猝死「最年輕個案」

本土案例2個月降至雙位數！陳時中吐內心話：大家壓力都很大

本土案例2個月降至雙位數！陳時中吐內心話：大家壓力都很大

雙北確診再回雙位數！陳時中：清零確實困難

雙北確診再回雙位數！陳時中：清零確實困難

關鍵字：

板橋計程車宿舍黃昏之戀證婚火警焦屍夫妻影音新北

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

726降級不解封！陳時中14:00說明

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

吳亦凡確定毀滅！官媒重砲封殺「無藝無德又失敗」

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

命案現場曝！偷電纜「被拖下車狂毆」夫死妻重傷

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面