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獨／不要只出嘴！挨轟「隱匿足跡」　健身工廠拿研究打臉：風險低

記者吳奕靖／高雄報導

歷經三級警戒停業二個月之後，健身房解封營運，但是在微解封當天，傳出健身工廠彰化員林店有確診者前往運動，有酸民質疑隱匿足跡，之後還被酸民「放大檢視跟獵巫」；健身工廠的總經理陳尚文說，「對於媒體和酸民的不實指控，我們也感到很無奈，事實證明我們的防疫措施是正確的，也未有廠內的傳播鏈，若覺得可以做得比我們更好，建議可以自己做看看，不要只出一張嘴，每個人都有選擇的權利。」

▲健身工廠表示他們恢復營運之後，每小時自主清潔一次，每三個都請外包商清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲健身工廠表示他們恢復營運之後，每小時自主清潔一次，每10天都請外包商清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳尚文拿出國外研究資料：「數據和研究證實健身房並非主要傳染源，而且還有效打擊病毒，一般的市集、賣場、居家、辦公室、餐廳⋯⋯都聽說過染疫，但目前沒聽說過在健身房運動染疫的，也沒有任何數據顯示健身房傳染風險高啊」！仔細看看他拿出來資料《CLUB INDUSTRY》2020年12月17日指出：「根據ThinkActive 報告，在疫情大流行期間，讓人們保持活躍至關重要，尤其是有數據顯示，定期運動鍛煉對免疫功能有積極影響，有助於保護我們的身體免受病毒感染」。

另外還有《IHRSA》當中也有提到「澳大利亞的一項研究，去年兩個月內（6月13日至8月11日）統計423 家健身房的 626 萬次會員進場紀錄中，發現與健身房相關的社區傳播病例為零」。同時由MXM進行的一項由 2,877家健康和健身俱樂部組成的美國行業調查報告稱，截至8月7 日，在 4,940萬次會員進場紀錄中，僅有1,155 例新冠肺炎病例。這些調查結果顯示發生率為 0.002%。

▲健身工廠表示他們恢復營運之後，每小時自主清潔一次，每三個都請外包商清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲健身工廠表示他們恢復營運之後，每小時自主清潔一次，每10天都請外包商清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲健身工廠表示他們恢復營運之後，每小時自主清潔一次，每三個都請外包商清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲健身工廠表示，恢復營運之後，每小時自主清潔一次，每10天都請外包商清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這些研究發現，一開始都會認為健身房是一個高風險場所，但結果並非如此，健身房的風險低於許多其他場所，像是酒吧和餐館等室內場所，所以開放以及人流限制是減少傳播同時減輕經濟損失的有效方法。

陳尚文也表示，「健身工廠在這兩個月期間也是受害者，三級期間已讓會員免付費請假，而且停業期間不斷對內宣導自主健康管理，沒事不要亂跑宅在家，政府給予企業補助，也都發放給夥伴，還另外免息貸款給需要的夥伴。」

▲健身工廠表示他們恢復營運之後，每小時自主清潔一次，每三個都請外包商清消 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲健身工廠健身器材間的間隔都保持1.5公尺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現在為了營運，就連進場的人臉辨識系統也更新到「免拉下口罩」就能辨識，同時遵守相關防疫規定，除了基本的實聯制、員工復業前14天的健康調查，單一入口、體溫管控37.5度以上不得入場，智慧人流控管，超過容留人數25％就不得進入，員工分流用餐、梅花座，另外還得全程戴護目鏡、口罩，教練要進行快篩、重訓器材使用維持1.5公尺，而且現場消毒每小時自主環境消毒一次，每10天透過廠商消毒一次。

▲人工智慧進行人流管制 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲人工智慧進行人流管制 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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