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診所「逆時中」拼了　堅持收200元掛號費打疫苗！網友湧灌5星評論

▲▼ 張博揚小兒科診所。（圖／圖／翻攝自Facebook）

▲張博揚小兒科診所仍收取200元掛號費，引起爭議。（圖／翻攝自Facebook）

記者崔子柔／綜合報導

自6月7日起接種新冠疫苗不需自費，就連掛號費也不用收，但有診所指出「國家說要給掛號費，但是沒下文」。新北板橋張博揚小兒科診所醫師則發文表示，「如果不收代表這陣子的現金收入是『零』」。

「風尖浪頭之下，要跟預約本診所施打新冠疫苗的朋友們說聲抱歉了」張博揚小兒科診所昨（21）日在臉書發文表示，他們從第一針開始就有收掛號費，「我們有正式的合約書，有金額，有官印，心安理得，沒有所謂兩邊拿錢這檔事」，「每年的流感疫苗就是這樣子收費，一針補助一百元，然後各院所收取掛號費用」。

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▲▼新北板橋張博揚小兒科診所。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼張博揚小兒科診所休診4日。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼新北板橋張博揚小兒科診所。（圖／記者許靖騏攝）

張博揚指出，柯文哲先提說北市民免付掛號費，「藍委跟進吵兩天，6/7蔡英文及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費，但是錢呢？」，「今天7/21結果揭曉，陳時中打算賴帳（就算有立法院的決議文），只有原本的接種疫苗處置費，其他沒有了」。

張博揚文章PO出後，不少支持的網友到Google評論上替他留五星好評打氣，「本來打疫苗就是要掛號費，政府拿診所的成本做人情，又不發補助，要不要看看最初疫苗合約有沒有說免掛號費嗎？」、「診所也是要營運成本的，總不能讓診所虧損吧！收點掛號費，無可厚非吧」、「支持張醫師敢於對抗不合理的勇氣」、「張醫師用心付出，依照合約收掛號費本來就合理」。

▲▼ 張博揚小兒科診所。（圖／圖／翻攝自Facebook）

▲民眾湧入Google評論。（圖／翻攝自Google評論）

但也有人留一星負評表示，「請注意，打公費的COVID-19疫苗，要多收200元掛號費」、「打針收費合理，但你找錯人要錢了」、「怎麼眼中只有錢」。

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