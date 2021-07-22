醫轟：陳時中打算賴帳！1決策致診所「現金收入歸零」即起拒打疫苗





▲中央流行疫情指揮官陳時中被診所點名。（圖／翻攝自疾管署直播）

記者張靖榕／綜合報導

全台6月7日起民眾接種COVID-19疫苗不必負擔任何費用，這項全民福祉在醫界卻持續引起反彈聲浪，新北板橋一間小兒科診所甚至公告停止施打疫苗，並在臉書上發長文抨擊台北市長柯文哲先說「台北市民免付掛號費」，而中央為與政治對手抗衡也宣布「全國民免付掛號費」，結果現在「陳時中打算賴帳」，讓政治凌駕專業，變成診所沒受到絲毫尊重，還要幫政府買單。

新北板橋張博揚小兒科診所21日晚間發文，向預約在該診所接種疫苗的民眾道歉，因為診所要停止施打COVID-19疫苗的服務。文中首先澄清診所在施打疫苗方面一開始就是部分領政府補貼，也和民眾收掛號費，而箇中原因便是與中央有正式合約書，但如今這份合約已因疫情非常時期的情況而幾乎形同無效。

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文中表示政府每年流感疫苗「一針補助100元」，再由各診所收取掛號費用，為行之有年符合成本開支平衡，「哪知KP賤嘴說北市民免付掛號費，藍委跟進吵兩天，6／7蔡英文及指揮中心就宣布全國免掛號費。」醫師抨擊台北市長柯文哲率先打開「免付掛號費」的大門引中央跟進，「但是錢呢？」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前說撥40億元，是指比照流感疫苗「一針100元」的預算，如今全民免收掛號費，中央除了原本的接種疫苗處置費外，就沒有再補助其他，讓他氣得直批「陳時中打算賴帳」。

文中指出COVID-19疫苗流程其實比一般疫苗來的複雜，成本也較高，不像流感疫苗一劑一個針筒，檢查完打完就可回家；COVID-19疫苗都是緊急授權的新疫苗，除了接種前填一堆資料、下診前逐筆核對上傳，疫苗還是一劑10至14人份，抽藥時針頭會鈍化還得換新針頭，並且努力抽取殘劑供更多民眾打，民眾接種完必須觀察15分鐘後才可離開，最後還有爆量增加的醫療廢棄物，需要診所自掏腰包加錢清運。

醫師表示依照原本合約收取合理掛號費，其他增加的成本較高就算了，但是若只因為要和政治對手抗衡就無法接受，「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

醫師強調中央政府接手疫苗預約後隨口說說，診所就不能收掛號費，「代表這陣子的現金收入是『零』，所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往」，而所謂一針補助100元的接種費據說得要3個月後才能拿到，或甚至遲至明年才結算，「你們有多少現金可以繼續付薪水、房租、耗材，健保的業務因為滿滿的疫苗需求而被排擠，然後需要撐一季以上。這不是佛心，這是深淵。」