江啟臣告陳時中　范世平列10錯誤「等同打擊國產疫苗」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席江啟臣認為高端通過EUA「程序黑箱不透明」，20日前往台北地檢署告發衛福部長陳時中等人。師大政研所教授范世平21日在臉書PO文，點出江啟臣告陳時中犯了10個錯誤，「如果聯亞疫苗也獲得食藥署的EUA，江啟臣也要告嗎？參與此試驗的前衛生署長楊志良情何以堪？他要與所有的國產疫苗為敵嗎？」

▲江啟臣告發衛福部長陳時中等人涉及圖利高端。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

江啟臣表示，國民黨一向支持國產疫苗發展，但高端通過EUA不僅標準是全球最低，程序也黑箱不透明，至今除了指揮中心公布的一頁新聞稿，提交審查的完整實驗報告、審查會議紀錄都不公開，加上先前傳出參與審查的專家撤換了一半，二期解盲也還有許多疑慮沒有答案，「全程未公開相關資料，且採購案的金額高達40.3億元，都是人民納稅錢，難道不構成圖利？」

而針對江啟臣告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端一事。陳時中20日被問及此事，坦言提告基本上是人民的公民權益，但相信法院還是一個公正單位，「這樣的行為只是讓實際從事的人心灰意冷，不過我們用『不以為意』也不對啦！若以個人表達來說，我認為是不好的。」

▲國民黨團召開「國產高端圖利版EUA，早產疫苗誰敢打？」記者會。

師大政研所教授范世平21日在臉書PO文討論此事，點出江啟臣告陳時中犯了10個錯誤，這個行為等同於打擊國產疫苗、阻礙疫苗上市。

一、阻礙台灣外購疫苗、不希望台灣的疫苗充足、不希望台灣的國產疫苗儘早問世，都是中國，江啟臣卻與中國一起阻擋國產疫苗。

二、如果聯亞疫苗也獲得食藥署的EUA，江啟臣也要告嗎？參與此試驗的前衛生署長楊志良情何以堪？他要與所有的國產疫苗為敵嗎？

三、國產疫苗與美國密切合作，就是「台美疫苗」，江啟臣阻礙國產疫苗就是阻礙台美疫苗，美國樂見？

四、江啟臣6月公開說願意擔任國產疫苗第三期實驗，現在高端完成第二期要邁入第三期，他卻質疑高端，難道說要參加第三期根本是假的？

五、如果國產疫苗無效或有害國人，是民進黨與蔡英文的責任，江啟臣擔什麼心？

六、江啟臣說陳時中與食藥署圖利高端，完全是揣測，沒事實證據，最後可能被以「誣告罪」反控。

七、江啟臣如此批判國產疫苗，但中國不信任，洪秀柱還在中國幫他「打針」。

八、江啟臣控告陳時中，黨內無人支持。

九、江啟臣拿控告陳時中搏版面，如此病急亂投醫，被朱立倫識破，也凸顯出柯文哲對江與國民黨的威脅很大。

十、陳時中雖然因疫情突發民調下滑，但仍有基本盤，疫情趨緩加上疫苗廣打，支持度會回升。江啟臣控告陳，根本不自量力。

▼范世平列出江啟臣犯的10個錯誤。（圖／翻攝自Facebook／范世平）