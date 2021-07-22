　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣告陳時中　范世平列10錯誤「等同打擊國產疫苗」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席江啟臣認為高端通過EUA「程序黑箱不透明」，20日前往台北地檢署告發衛福部長陳時中等人。師大政研所教授范世平21日在臉書PO文，點出江啟臣告陳時中犯了10個錯誤，「如果聯亞疫苗也獲得食藥署的EUA，江啟臣也要告嗎？參與此試驗的前衛生署長楊志良情何以堪？他要與所有的國產疫苗為敵嗎？」

▲▼國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員 聯醫中興院區院長蔡景耀 祕書長李乾龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣告發衛福部長陳時中等人涉及圖利高端。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

江啟臣表示，國民黨一向支持國產疫苗發展，但高端通過EUA不僅標準是全球最低，程序也黑箱不透明，至今除了指揮中心公布的一頁新聞稿，提交審查的完整實驗報告、審查會議紀錄都不公開，加上先前傳出參與審查的專家撤換了一半，二期解盲也還有許多疑慮沒有答案，「全程未公開相關資料，且採購案的金額高達40.3億元，都是人民納稅錢，難道不構成圖利？」

而針對江啟臣告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端一事。陳時中20日被問及此事，坦言提告基本上是人民的公民權益，但相信法院還是一個公正單位，「這樣的行為只是讓實際從事的人心灰意冷，不過我們用『不以為意』也不對啦！若以個人表達來說，我認為是不好的。」

▲▼立法院 國民黨團召開「國產高端 圖利版EUA 早產疫苗 誰敢打？」記者會 東京奧運國家選手睡三星飯店相關 鄭麗文 費鴻泰 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「國產高端圖利版EUA，早產疫苗誰敢打？」記者會。

師大政研所教授范世平21日在臉書PO文討論此事，點出江啟臣告陳時中犯了10個錯誤，這個行為等同於打擊國產疫苗、阻礙疫苗上市。

一、阻礙台灣外購疫苗、不希望台灣的疫苗充足、不希望台灣的國產疫苗儘早問世，都是中國，江啟臣卻與中國一起阻擋國產疫苗。

二、如果聯亞疫苗也獲得食藥署的EUA，江啟臣也要告嗎？參與此試驗的前衛生署長楊志良情何以堪？他要與所有的國產疫苗為敵嗎？

三、國產疫苗與美國密切合作，就是「台美疫苗」，江啟臣阻礙國產疫苗就是阻礙台美疫苗，美國樂見？

四、江啟臣6月公開說願意擔任國產疫苗第三期實驗，現在高端完成第二期要邁入第三期，他卻質疑高端，難道說要參加第三期根本是假的？

五、如果國產疫苗無效或有害國人，是民進黨與蔡英文的責任，江啟臣擔什麼心？

六、江啟臣說陳時中與食藥署圖利高端，完全是揣測，沒事實證據，最後可能被以「誣告罪」反控。

七、江啟臣如此批判國產疫苗，但中國不信任，洪秀柱還在中國幫他「打針」。

八、江啟臣控告陳時中，黨內無人支持。

九、江啟臣拿控告陳時中搏版面，如此病急亂投醫，被朱立倫識破，也凸顯出柯文哲對江與國民黨的威脅很大。

十、陳時中雖然因疫情突發民調下滑，但仍有基本盤，疫情趨緩加上疫苗廣打，支持度會回升。江啟臣控告陳，根本不自量力。

▼范世平列出江啟臣犯的10個錯誤。（圖／翻攝自Facebook／范世平）

范世平在臉書PO文中點出江啟臣犯了10個錯誤。（圖／翻攝自Facebook／范世平）

ET快訊
新北板橋計程車宿舍大火　3死1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣告陳時中　范世平列10錯誤「等同打擊國產疫苗」

睽違6天！1500萬劑BNT全成交　共軍再派運8反潛機擾台

快訊／東奧週五開幕！蔡英文：批評留給政府「把掌聲帶給選手」

不只李秉穎！審議高端疫苗「ACIP委員恐球員兼裁判」　黃子哲點名這2人

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／林口三井Outlet明中午復業　員工篩檢結果出爐

曝經濟艙決策超扯關鍵　李艷秋列蔡政府4大羅生門：想知道是誰

經濟艙狂燒！網抓「2016年喊改革體協」　林昶佐回應5年作為

扯！北市精準疫調還出槌　日期差一天「調實聯制才發現」

北市災變中心今晚二級開設　彭振聲：烟花「胖胖又慢慢」要特別警覺

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

迪麗熱巴「清純校服→絕美婚紗」女追男求愛　楊洋落淚...背後擁抱她：該怎麼挽回妳...

江啟臣告陳時中　范世平列10錯誤「等同打擊國產疫苗」

睽違6天！1500萬劑BNT全成交　共軍再派運8反潛機擾台

快訊／東奧週五開幕！蔡英文：批評留給政府「把掌聲帶給選手」

不只李秉穎！審議高端疫苗「ACIP委員恐球員兼裁判」　黃子哲點名這2人

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／林口三井Outlet明中午復業　員工篩檢結果出爐

曝經濟艙決策超扯關鍵　李艷秋列蔡政府4大羅生門：想知道是誰

經濟艙狂燒！網抓「2016年喊改革體協」　林昶佐回應5年作為

扯！北市精準疫調還出槌　日期差一天「調實聯制才發現」

北市災變中心今晚二級開設　彭振聲：烟花「胖胖又慢慢」要特別警覺

臉書PO文罵民進黨炒高端股　被控造謠送辦！法官這理由還他公道

斷水斷電斷訊2天！鄭州暴雨社區成孤島　住戶求救：有很多老人小孩

烟花龜速最快半夜陸警！8縣市豪大雨　強度將登頂明影響最劇

BMW國道自撞「爆成火球」波及2線道　駕駛燙傷驚險跳車

江啟臣告陳時中　范世平列10錯誤「等同打擊國產疫苗」

「媽媽我可能快不行了...」　困淹水車箱4小時！生還者親述逃脫記

字母3兄弟全成NBA總冠軍　賈霸神準預言公鹿6戰解決太陽

美國務院：副國務卿雪蔓將訪中國　展現良性競爭為何

疫情衝擊美國人預期壽命1.5歲　創2003年以來新低

莫德納疫苗訂單爆量184億美元　李鍾熙：台灣爭取現在交貨很難

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

政治熱門新聞

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

快訊／中國鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼

新北紓困方案曝光　家庭扶助金每戶發1萬元

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

不只李秉穎！審議高端疫苗「ACIP委員恐球員兼裁判」

網抓「2016年喊改革體協」　林昶佐回應5年作為

經濟艙惹議　蔡英文：批評留給政府，掌聲帶給選手

北市幼兒園安親班7/27開放　這5類優先

睽違6天！1500萬劑BNT全成交　共軍再派運8反潛機擾台

烟花來襲！北市災變中心今晚二級開設

時力抓到了！是他建議國手坐經濟艙　2019年還逃稅5億找邱太三關說

北市公布4例確診足跡！　曾赴濱江市場、東湖市場、天母古道

北市精準疫調出槌　日期差一天「調實聯制才發現」

蔡英文：1500萬劑BNT　開放12-18歲施打

更多熱門

相關新聞

莫德納訂單爆量　他曝交貨台灣困難

莫德納訂單爆量　他曝交貨台灣困難

COVID-19變種病毒Delta來襲，全球瘋搶疫苗，曾參與今年部分疫苗採購的亞洲生技大會主席李鍾熙表示，莫德納疫苗今年已簽約尚待出貨訂單金額就有184億美元，訂單滿到不能再滿，可以想像台灣要爭取現在交貨有多困難。

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

印度群體免疫代價高！醫：台灣承受不起

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

輝瑞／BNT與南非達成代工協議　年產1億劑專供非洲

基隆廟口夜市27日「恢復營業」　路口端設實聯制管制點

基隆廟口夜市27日「恢復營業」　路口端設實聯制管制點

疫苗之亂　突尼西亞衛生部長革職

疫苗之亂　突尼西亞衛生部長革職

關鍵字：

江啟臣陳時中衛福部新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

力旺總座沈士傑傳心肌梗塞辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

726降級不解封！陳時中14:00說明

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

志願者出發鄭州救災…名單赫見「王一博」

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性

24歲美女主播高燒確診！曾和劈6女男主播過夜

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

快訊／中國鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面