趙天麟要求江啟臣「管好黨員的嘴」　公開為林明溱不當言論道歉

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委管碧玲日前質疑，南投縣疫苗覆蓋率偏低，卻遭南投縣長林明溱痛批是「民進黨養的一條狗」。對此，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟21日要求，國民黨主席江啟臣應該管好黨員的嘴，並公開為黨公職的不當言論道歉。

管碧玲19日在臉書指出，自己關心南投的疫苗施打率長達一週以上，發現南投疫苗一直施打不開，至少從7月15日至7月19日，剩餘率都居高不下，「40%這個數字，宛如不動如山」，引來林明溱20日在議會備詢時砲轟，「管碧玲是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠」。

趙天麟指出，繼日前國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華聲稱，要將「台灣總統蔡英文捐給海地」的不當言論之後，林明溱又以極負面字眼辱罵管碧玲，他要求江啟臣管好黨員的嘴，並公開為黨公職不當言論道歉。

趙天麟認為，新冠肺炎疫情嚴峻，全國齊心抗疫，防疫最不需要的就是政治爭鬥，但是防疫期間國民黨接連不當發言，包括海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）遭到暗殺震驚國際之際，李哲華卻發表要送台灣總統給海地等無助防疫又貽笑國際的言論。

趙天麟批評，江啟臣不僅未約束黨員不當言論及道歉，還放任林明溱用極不恰當字眼人身攻擊，南投縣疫苗施打率低，又在縣府財政困難下與江啟臣瞎起鬨要買BNT疫苗，遭到質疑不知檢討，竟斯文掃地辱罵管碧玲。

趙天麟呼籲，江啟臣應該為從政黨員的接連不當發言公開道歉，也期盼朝野齊心抗疫，勿再以情緒性言行扯防疫後腿。

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