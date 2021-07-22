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AZ疫苗國際接受度第一　醫：119國接受比BNT、莫德納高

記者黃翊婷／綜合報導

第三輪疫苗預約今日（22日）中午12時截止。關於國內現有的AZ、莫德納疫苗品牌爭議，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」21日在臉書PO出一張圖片，無奈表示，AZ其實是國際接受度最高的疫苗，全球共有119個國家接受，希望民眾不要被謠言誤導，「大家如果遇到有人講類似的謠言，就把這張圖貼給他吧。」

醫：AZ是國際接受度最高的疫苗。（圖／翻攝自Facebook／MedPartner美的好朋友）

▲AZ疫苗的國際接受度最高。（圖／翻攝自Facebook／MedPartner美的好朋友）

第三輪疫苗預約符合資格者共152萬9148人，截至21日下午1時，已有超過121萬人完成預約，占比將近八成。而國內現階段已取得889萬劑新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心統計，第二輪意願登記的第九類、第十類50歲以上民眾等對象一共94萬人，皆安排施打AZ疫苗，六都當中以新北市完成預約者最多，達到19萬6053人，接著是台北市13萬6784人、台中市11萬2626人、高雄市9萬9431人、桃園市8萬8432人、台南市6萬8677人。

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不過，部分民眾對於AZ疫苗仍存有疑慮，包含國際接受度低、擔心血栓副作用等等，所以堅持要等著打莫德納或BNT。醫護粉專「MedPartner美的好朋友」21日在臉書PO出一張圖片，強調一直有謠言說AZ疫苗的國際接受度低，「事實上AZ是國際接受度最高的疫苗，目前總共有119個國家接受，比BNT跟Moderna（莫德納）還高。倒數第三名那個是中國科興。」

醫護粉專「MedPartner美的好朋友」無奈表示，這些謠言即使澄清了，還是有一堆人會重複流傳，真的覺得好累，「大家如果遇到有人講類似的謠言，就把這張圖貼給他吧。」

▼現階段國內接種疫苗以AZ為主。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▼台灣疫苗到貨量累計共889.06萬劑。（圖／ETtoday製）

▲▼0721疫苗到貨情況（圖／ETtoday製）

一直只有謠言說AZ被國際接受度低，事實上 #AZ是國際接受度最高的疫苗，目前總共有 #119個國家 接受，比BNT跟Moderna還高 倒數第三名那個是中國科興。 到底這些謠言哪來的啊？而且即使澄清了，還是會有一堆人重複一樣的爛謠言。好累。大家如果遇到有人講類似的謠言就把這張圖貼給他吧。

MedPartner 美的好朋友發佈於 2021年7月21日 星期三

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